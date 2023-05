Affaire Haouas: la ministre des Sports salue la décision de la Fédération française de rugby

Ce mercredi la ministre des Sport Amélie Oudéa-Castera a pris la parole sur France 2 pour saluer "la fermeté" de la Fédération française de rugby concernant Mohamed Haouas, condamné à un an de prison ferme sans mandat de dépôt pour "violences conjugales" envers sa femme. Dans un communiqué, la FFR a expliqué que "la conduite d’Haouas était contraire aux principes de notre équipe nationale".

Après la condamnation de Mohamed Haouas pour "violences conjugales", Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports, s’est exprimée sur France 2 et a dit avoir apprécié les "bons mots" de la Fédération qui a jugé les agissements du joueur "inadmissibles" et "incompatibles avec la représentation de notre nation au niveau international".

Un contrat avorté

De son côté, Clermont a déjà fermé la porte au pilier. Dans un communiqué, le club a expliqué qu’en raison de ses agissements, "il ne pourrait pas porter, sur le terrain, les couleurs de notre club". Haouas avait signé un contrat de trois ans avec le club auvergnat, supposé débuter début juillet.

La question de sa participation en équipe de France s’est également posée. "Dans ces circonstances, c’est impossible qu’il porte le drapeau, a déclaré la ministre des Sports. Il reviendra à Fabien Galthié le sélectionneur de s’exprimer définitivement sur le sujet."

Elle n’a pas pour autant jugé nécessaire de le priver définitivement d’équipe de France: "Définitivement, non, il va purger sa peine et il faudra penser à la suite. C'est un drame pour cette famille et un énorme gâchis", a-t-elle aussi réagi, disant ses "pensées pour sa femme et pour leurs deux enfants".

"La fermeté est notre devoir dans de telles circonstances"

Le vice-président de la FFR a également fait part de son indignation: "Être membre de l'équipe de France implique un respect irréprochable des valeurs de respect et d'intégrité. La fermeté est notre devoir dans de telles circonstances."