Mohamed Haouas condamné pour violences conjugales: sa femme se dit "soulagée" qu'il n'aille pas en prison

Présente au tribunal de Montpellier ce mardi pour le procès de son compagnon Mohamed Haouas, pourtant jugé pour des faits de violences conjugales dont elle a été victime, Imane Haouas s'est dite "soulagée" par le verdict. Le joueur a écopé d'un an de prison ferme mais n'ira pas derrière les barreaux.

Imane Haouas reste au soutien de son mari. Ce mardi, Mohamed Haouas a écopé d'un an de prison ferme pour violences conjugales lors de son procès en comparution immédiate pour des faits de violences conjugales qui se sont déroulés vendredi. Le joueur de rugby de 29 ans n'ira néanmoins pas en prison, grâce à une peine aménageable.

Si Mohamed Haouas a reconnu avoir frappé son épouse en pleine journée et devant de multiples témoins et des caméras de vidéosurveillance, dans un centre commercial de Montpellier, Imane Haouas n'a néanmoins pas porté plainte. Elle a même vécu comme un "gros soulagement" le jugement rendu. "C'est toute la pression qui retombe, a commenté la compagne du joueur ce mardi en fin de journée. Tout va bien, mon esprit est aéré. Au moment du réquisitoire, dans ma tête c'est le néant, le drame, tout s'écroule. Je me demande 'Qu'est-ce que je vais devenir? Que vont devenir les enfants? Qu'est-ce que je vais leur dire?' Ce sont mille et une question qui me traversent l'esprit."

La procureure avait requis deux ans d’emprisonnement, dont un an assorti d’un sursis probatoire avec obligation de soins et un stage sur les violences conjugales. Elle avait également demandé la révocation de six mois de sursis prononcés pour une précédente affaire de cambriolages, soit 18 mois de prison ferme au total, et le maintien en détention du joueur du MHR. "Sur le moment, je ne réfléchis pas trop et je pense à l'instant présent. Je pleure parce que je ne suis pas bien, je suis en train de vivre un cauchemar", raconte Imane Haouas.

"Il y a beaucoup de gens qui le soutiennent et qui ne le laisseront pas tomber"

Pour l'épouse de Mohamed Haouas, l'absence de plainte de sa part a aidé son mari, tout comme sa présence ce mardi au tribunal de Montpellier. "J'ai pris la parole et il y a aussi évidemment mon avocat qui a très bien fait son travail, je pense que ça a joué un peu en sa faveur, a estimé la victime. C'était très important pour moi d'être là, c'était impossible de ne pas y être."

Mohamed Haouas avait été interpellé en centre-ville de Montpellier vendredi après-midi. Face aux policiers, l'international français avait déclaré avoir surpris sa femme en train de fumer, souhaitant alors la tirer de force vers l'extérieur du centre commercial après lui avoir donné une gifle au niveau du visage et fait un croche-pied. Le pilier a ensuite emmené Iman Haouas de manière violente à un parking, 800 mètres plus loin.

De son côté, la Fédération française de rugby (FFR) a qualifié le comportement de Mohamed Haouas "d'inadmissible et d'incompatible" avec le port du maillot des Bleus. Clermont, qui devait être son futur club, a annoncé que l'intéressé "ne pourra pas porter, sur le terrain, les couleurs" de l'ASM. "Je ne peux pas me prononcer parce que ça ne me concerne pas. Il a des agents, des avocats qui s'occupent de ça et je pense qu'ils feront le travail. Il y a beaucoup de gens qui le soutiennent et qui ne le laisseront pas tomber, a promis Imane Haouas. J'ai hâte de le retrouver."