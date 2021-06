Afrique du Sud: trois cas de Covid, la tournée des Lions menacée?

Trois joueurs sud-africains ont été testés positifs au Covid-19 ces dernières heures. La tournée contre les Lions Britanniques, qui s’envolent ce dimanche soir vers l’Afrique du Sud, pourrait être perturbée ou menacée.

Et si la tournée entre les Boks, champions du monde en titre, et les Lions Britanniques et irlandais était une nouvelle fois menacée par le Covid-19 ? Selon des sources sud-africaines trois joueurs sud-africains ont été testés positifs au Covid-19 ces dernières heures. L’entraînement ce dimanche matin a ainsi été annulé par précaution et les joueurs ont été placés à l’isolement.





La fédération sud-africaine, elle, a réagi par communiqué pour officialiser l’information quelques heures avant le départ des Lions Britanniques. Elle était soupçonnée de tout faire pour étouffer l’affaire avant le vol des joueurs de Warren Gatland.

Des Lions victorieux du Japon (28-10), samedi à Edimbourg. Mais l’information avait commencé a circulé, notamment en Angleterre depuis ce dimanche midi. Les Lions, emmenés par le demi de mêlée irlandais Conor Murray promu capitaine par Gatland après la blessure d’Alun Wyn Jones, doivent disputer huit rencontres dont trois contre les Springboks les 24 et 31 juillet puis le 7 août.