Altrad promet des matchs des All Blacks à Montpellier

Dans un entretien accordé au Midi Olympique ce vendredi soir, Mohed Altrad revient sur l'annonce du partenariat de son groupe avec les All Blacks, en tant que sponsor maillot. L'occasion pour le propriétaire du MHR d'annoncer des matchs de la Nouvelle-Zélande à Montpellier.

Un accord de prestige: le groupe Altrad, partenaire du XV de France, a signé un partenariat avec la Fédération néo-zélandaise de rugby, devenant ainsi sponsor maillot des All Blacks. Un accord signé pour six ans... et qui prévoit d'autres dispositions, notamment quatre matchs de la Nouvelle-Zélande à Montpellier entre 2022 et 2026. C'est ce qu'a annoncé Mohed Altrad, également propriétaire du MHR, dans un entretien au Midi Olympique.

"Dans le contrat, il est aussi prévu entre un partenariat entre le MHR et les All Blacks : des échanges de compétences se dérouleront notamment au niveau des coachs, de la formation et par ailleurs, quatre matchs des All Blacks se disputeront à Montpellier entre 2022 et 2026. Il faudra alors trouver une opposition crédible et internationale. On ne leur fera pas affronter le MHR, en clair." Avec une précision concernant ces quatre matchs: "les All Blacks, les All Blacks "B", les Maoris et les Black Ferns, l'équipe féminine néo-zélandaise".

Des All Blacks à Montpellier

L'arrivée de plusieurs All Blacks à Montpellier est aussi dans les tuyaux. "C'est prévu dans les clauses contractuelles, répond Mohed Altrad. Ils (les dirigeants néo-zélandais) feront le maximum pour faciliter les contacts entre des All Blacks qui ne sont plus sélectionnés et notre club. Attention: les joueurs restent évidemment libres de leur choix et on parle de All Blacks qui ne jouent plus en équipe nationale! Mais on aura plus de facilité d'approche, en effet."