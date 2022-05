Challenge Cup: Kolbe titulaire avec le RCT, Taufua de retour pour le LOU

Toulon, au complet, pourra compter sur le retour de son ailier champion du monde Cheslin Kolbe vendredi soir (21h) en finale du Challenge européen. Le Sud-Africain, remis de sa fracture du pouce, sera titulaire contre le LOU, qui, de son côté, retrouve Jordan Taufua, son capitaine.



Il n’a plus porté les couleurs du RCT depuis le 16 avril et une victoire contre les Italiens de Trévise, en huitièmes de finale du Challenge européen. Victime d’une fracture du pouce, Cheslin Kolbe a dû longuement patienter, et assister des tribunes à la formidable remontée de son équipe.

Le champion du monde sud-africain de 28 ans, rétabli, s’apprête à faire son grand retour sur les terrains, ce vendredi soir (21h) contre Lyon en finale du Challenge Cup. L’ancien Toulousain, auteur de trois essais cette saison, sera aligné d’entrée par Franck Azéma avec le numéro 14 dans le dos sur la pelouse du stade Vélodrome de Marseille.

Kpoku associé à Taofifenua

Pour Toulon, ce sera évidemment une arme précieuse, au sein d’un triangle arrière prometteur avec Gabin Villière sur l’autre aile et Aymeric Luc à l’arrière. Pour le reste, pas vraiment de surprise dans les rangs varois, emmenés par le capitaine Charles Ollivon.

En face, le manager du LOU Pierre Mignoni, lui, pourra compter sur Jordan Taufua. Le troisième ligne néo-zélandais, absent depuis le match contre Brive le 23 avril dernier en raison d’une blessure à un mollet, sera bien de la partie avec le statut de titulaire, aux côtés de Dylan Cretin et Patrick Sobela. En deuxième ligne, l’Anglais Joel Kpoku, un des hommes en forme de Lyon, a été préféré à Félix Lambey pour être associé à un Romain Taofifenua. Le staff comptera sur la fraîcheur de son groupe après avoir fait tourner la semaine dernière lors de la défaite contre l’UBB.

Les compos

Lyon : T. Arnold - Tuisova, Barassi, Ngatai, Niniashvili - (o) Berdeu, (m) Couilloud - Sobeloa, Taufua (cap), Cretin - R. Taofifenua, Kpoku - Bamba, G. Marchand, S. Taofifuena

Remplaçants : Ivaldi, Kaabèche, Gomez Kodela, Lambey, Goujon, Doussain, Fainga'a, Mignot

Toulon : Luc - Kolbe, Hériteau, Paia'aua, Villière - (o) Carbonel, (m) Serin - Ollivon (cap), Parisse, Du Preez - Alainu'uese, Etzebeth - Gigashvili, Tolofua, Gros

Remplaçants: Etrillard, Devaux, Setiano, Rebbadj, Smaili, Blanc, Wainiqolo, Isa