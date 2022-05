58 000 spectateurs au Vélodrome pour la finale de Champions Cup, 48 000 pour la Challenge Cup

Les finales européennes de rugby se joueront ce week-end à Marseille. Les matchs de Challenge Cup vendredi soir (21 heures) entre Toulon et le LOU, et de Champions Cup samedi (17h45) entre La Rochelle et le Leinster, sont d’ores et déjà un succès populaire. Elles vont attirer des milliers de spectateurs.

Le record de 2012, qui avait vu le Leinster et l’Ulster s’affronter devant 81 744 spectateurs au stade de Twickenham, ne sera pas battu. Cela n’était de toute façon pas possible, puisque le stade Vélodrome, qu’il soit en capacité maximale ou en version rugby ce week-end (63 000 places disponibles), disposait à la base d’une affluence potentielle moindre. Mais il y aura du monde dans les travées de l’enceinte marseillaise.

Pour la grande finale de la Champions Cup entre La Rochelle et le Leinster samedi (14h45), 58 000 billets ont d’ores et déjà été vendus. Les billets sont d’ailleurs disponibles depuis très longtemps, puisque Marseille devait être le théâtre des finales en 2020. Mais à cause de la pandémie, celles-ci avaient eu lieu à l’automne à Bristol entre Exeter et le Racing pour la Champions Cup, et à Aix-en-Provence, entre Toulon et Bristol pour la Challenge Cup.

Le record en Challenge Cup va-t-il tomber?

Certains ont donc leur sésame depuis de longs mois. Ensuite, l’EPCR, l’organisme européen, a alloué 3 500 billets aux deux clubs dans la foulée des demi-finales disputées voilà deux semaines. A noter que le Leinster en a vendu entre 700 et 1 000 à ses supporters. Mais, au sein d’un week-end prolongé en France, cela constituera plutôt une belle affluence.

Concernant la Challenge Cup, Toulon et Lyon évolueront devant 48 000 spectateurs. Les organisateurs espèrent encore battre le record de l’épreuve, qui date de 2010… au Vélodrome. A l’époque, l’affiche entre Toulon et Cardiff, lors de laquelle les Gallois s’étaient imposés 28 à 21, s’était déroulée devant 48 990 spectateurs. L’achat de billets en dernière minute permettra-t-il de dépasser ce chiffre? Réponse demain soir…