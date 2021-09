Challenge Cup: Biarritz jouera bien ses deux matchs à Lille

INFO RMC SPORT - Biarritz jouera bien ses deux matchs de Challenge européen à Lille cette saison. L’EPCR, organisateur des Coupes d’Europe, a été officiellement informé de ces délocalisations.



Ce n’était pas du bluff. Comme ils l’avaient annoncé depuis plusieurs semaines, les dirigeants biarrots ont bel et bien décidé de délocaliser leurs (deux) matchs de Challenge européen. Steffon Armitage et ses partenaires n’évolueront pas sur leur habituelle pelouse d’Aguiléra mais bien à Lille. Placé dans la poule A de la « petite Coupe d’Europe », le Biarritz Olympique l’a officiellement fait savoir à l’organisateur des compétitions européennes, ces dernières heures.



A ce sujet, voilà ce qu’indique le règlement : "Tous les matchs joués avant la finale sont généralement joués dans un stade désigné par le club à domicile. chaque club doit notifier l’EPCR par écrit du stade où se joueront ses matchs à domicile de la phase de poules." Les Basques, qui se déplaceront d’abord chez les Italiens des Zèbres puis à Worcester, accueilleront ensuite Newcastle, mi-janvier, et Toulon, en avril, lors de l’ultime journée de la phase régulière dans le Nord. Là même où le BO avait disputé son match de préparation cet été contre l’UBB au Stadium de Villeneuve-d'Ascq, et surtout là où il pourrait déménager la saison prochaine, comme l’a indiqué à de nombreuses reprises le président Jean-Baptiste Aldigé.

Couzinet et les anciens intègrent la section amateur

"A partir du moment où l’on ne peut pas avoir à Biarritz les installations pour vivre avec cette équipe, on a cherché des solutions pour ne pas avoir à supprimer l’équipe, expliquait-il à récemment fin août à RMC Sport. Fort heureusement, il y a d’autres options pour que l’équipe continue à vivre et s’exprimer. J’en suis très soulagé car il pourrait ne pas y avoir d’autres options, on n’aurait alors comme seul choix que de liquider et disparaître. Ce n’est pas un projet. J’ai entendu le mot projet. Il n’y a jamais eu de projet, il y a trois ans, de déménager avec cette équipe-là. Le projet était de réussir avec cette équipe à Biarritz, l’implanter au Pays Basque et pouvoir la faire vivre sur un modèle économique avec des infrastructures qui le rendent possible."



Par ailleurs, la journée de mercredi a aussi été agitée en coulisses à Biarritz. Sébastien Beauville a en effet démissionné de la section amateur du club basque et plusieurs anciens du club se sont manifestés. L’ancien deuxième ligne David Couzinet lui a succédé pour le moment, épaulé par Imanol Harinordoquy mais aussi Jérôme Thion ou encore Dimitri Yachvili, Christophe Milhères, Jimmy Marlu et Benoît Baby. Tous ont d’ailleurs posé en photo avec la Maire de la Ville, Maider Arosteguy, en conflit ouvert avec les dirigeants du BO.

"Félicitations au nouveau bureau temporaire de l’asso @BOPBweb et à l’implication de @Ville2Biarritz @BtzMaider dans ce dossier, a indiqué Jean-Baptiste Aldigé. Nous espérons que grâce à cela nous allons enfin pouvoir avancer sur la rénovation du stade et la construction du centre d’entraînement et de formation."