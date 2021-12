Challenge Cup: les Saracens déclarent forfait contre Pau

Décimés par le Covid-19, les Saracens ont décidé de déclarer forfait pour le match de Challenge Cup contre Pau, initialement prévu le 18 décembre. L'équipe sera de retour à l'entraînement le 24 décembre.

Le match opposant Pau aux Saracens, programmé samedi à l'occasion de la deuxième journée de Challenge européen, est annulé en raison d'un "nombre significatif de joueurs testés positifs au Covid-19" au sein du club anglais, a annoncé mercredi l'organisateur. "Par conséquent, le club (des Saracens) n'est pas en mesure de disputer en toute sécurité son match de la 2e journée", a indiqué l'European professionnal club rugby (EPCR), qui chapeaute les compétitions continentales de clubs.



"Cette rencontre de la Poule C qui devait se jouer au Stade du Hameau est donc annulée et la Section Paloise est considérée vainqueur sur le score de 28-0 avec cinq points de classement attribués, conformément au règlement du tournoi", a ajouté l'EPCR dans un communiqué.

Reprise de l'entraînement prévue le 24 décembre

L'organisateur a tenu à souligner que l'attribution de cette victoire à la Section paloise sur tapis vert était "une mesure de gestion du tournoi (...) et non une sanction". De son côté, le club a "pris des mesures immédiates" pour fermer le terrain d'entraînement et isoler tous les joueurs et entraîneurs. "En plus des cas positifs de Covid-19, nous avons des joueurs qui s'auto-isolent en raison de contacts étroits et d'un certain nombre de joueurs qui sont actuellement blessés", ont précisé les Saracens dans un communiqué.



Les Anglais seront de retour à l'entraînement le 24 décembre, alors que le match de Premiership contre Worcester Warriors, prévu le 26, est pour l'instant toujours maintenu. En Challenge Cup, Pau avait perdu son premier match dans la petite coupe d'Europe samedi dernier contre les London Irish (33-17). Les Saracens, trois fois champions d'Europe (2016, 2017 et 2019), avaient eux aussi entamé la compétition par une défaite devant Edimbourg (21-18).