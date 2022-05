Challenge Cup: Toulon écarte les Saracens pour rejoindre le LOU en finale

Le RC Toulon rejoint le LOU en finale européenne de Challenge Cup, grâce à sa victoire 25-16 samedi soir face aux Saracens.

Ce sera bien une finale franco-française. Quelques heures après la qualification du LOU face aux Wasps, Toulon a remporté sa demi-finale de Challenge Cup contre les Saracens (25-16). Les Anglais passent donc à la trappe. Le match pour le titre est prévu le 27 mai à Marseille, au Vélodrome.

Contrairement à leur quart de finale de dimanche, les Toulonnais ont commencé très fort. Après seulement trois minutes et une possession dans les 22 mètres anglais, Louis Carbonel a fixé le dernier défenseur pour envoyer le trois-quarts aile Gabin Villière à l'essai. Mais dans un Mayol en fusion après ce premier coup de tonnerre, les joueurs de Franck Azéma ont ensuite reculé et perdu le contrôle du ballon.

Après une première pénalité d'Owen Farrell, ils ont même encaissé un essai casquette. Suite à une pénalité sur le poteau de l'ouvreur anglais, Baptiste Serin a vu son coup de pied contré par le troisième ligne Ben Earl qui n'avait plus qu'à aplatir pour marquer.

Le show Villière

Derrière au score et trop indisciplinés, les Toulonnais ont manqué de fluidité dans le jeu pour pouvoir marquer des Anglais bien en place qui s'appuyaient surtout sur des chandelles pour occuper le camp adverse. La première période s'est finalement terminée comme elle avait commencé. Sur un des rares ballons à vivre jusqu'à l'aile, le troisième ligne Cornell du Preez a décalé Villière qui a fait parler sa vitesse pour aller à dame et permettre au RCT de repasser devant sur le gong de la mi-temps (15-13).

Dans tous les bons coups, l'ailier international français a poursuivi son show après la pause dans un rôle de l'ombre mais tout aussi essentiel à l'image de ce ballon gratté à la 52e offrant une pénalité transformée par Carbonel ou de ce ballon relancé depuis son en-but (72e).

Place au championnat

Beaucoup plus disciplinés dans le second acte, les Toulonnais ont pris le jeu à leur compte et sur un nouveau ballon arrivé sur l'aile grâce une passe après contact de Duncan Paia'aua, le trois-quarts aile fidjien Jiuta Wainiqolo a mystifié trois défenseurs pour marquer sous les poteaux. Grâce à la transformation de Carbonel, les Varois ont pris neuf points d'avance et ont pu subir les vagues anglaises avec plus de sérénité.

Tout en maîtrise jusqu'à la sirène, ils s'offrent donc une finale mais devront d'abord batailler contre Pau et le Racing 92 en championnat pour arracher une qualification en phases finales de Top 14.