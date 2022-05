Challenge européen: Toulon se défait des London Irish et rejoint les Saracens en demi-finale

Malgré une énorme frayeur en fin de partie après un splendide essai adverse, le RCT a battu les London Irish ce dimanche en quart de finale de Challenge européen (19-18). Les Toulonnais affronteront les Saracens en demie, la semaine prochaine à Mayol.

Et soudain, le peuple rouge et noir a fait silence. On jouait la 74e minute à Toulon, Mayol voyait la qualification se dessiner de plus en plus nettement depuis un essai de Charles Ollivon à l'heure de jeu qui permettait au RCT d'enfin faire course en tête (19-13), quand l'arrière anglais des London Irish Henry Arundell a récupéré la balle au niveau de ses propres cinq mètres... pour inscrire l'un des essais de la saison en Challenge européen.

Un sprint sur toute la longueur du terrain, en faisant danser un, puis deux, puis cinq ou six Varois, pour aplatir en coin et remettre l'équipe anglaise à un point (19-18). Si Jackson passait la transformation, à cinq minutes de la fin, c'en était peut-être fini du parcours de Toulon sur la scène continentale. Heureusement pour les hommes de Franck Azéma, il l'a manquée, et c'est bien le RCT - malmené avant la pause, plus convaincant après - qui décroche donc son billet pour le dernier carré de la "petite" coupe d'Europe.

Une demie contre les Saracens, avant une finale contre le LOU ?

"Ils étaient au bord de l'indiscipline, ils nous ont vraiment fait mal en première mi-temps, avec des mauvais gestes, mais on a mis plus de valeurs, de combat et d'agressivité en deuxième, s'est félicité Louis Carbonel au coup de sifflet final. Malgré la pluie, on a été propres sur les fondamentaux."

L'ouvreur toulonnais a parlé d'un "morceau" à venir au tour suivant, dans quelques jours. En effet, Toulon recevra les redoutables Saracens en demie vendredi prochain, pour tenter de s'offrir une nouvelle finale européenne, contre le vainqueur de l'autre match entre le LOU - qualifié depuis samedi - et les Wasps.