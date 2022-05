De retour de blessure, Ollivon veut "revivre des aventures exceptionnelles" avec les Bleus

Invité du Super Moscato Show jeudi sur RMC, le 3eme ligne de Toulon, Charles Ollivon, est revenu sur son retour à la compétition après neuf mois d’absence. Le capitaine des Bleus avant sa grave blessure au genou a aussi évoqué les exploits du XV de France.

Charles Ollivon est de retour. Victime d’une rupture du ligament croisé du genou gauche le 5 juin dernier lors d’un match face à Castres, le 3eme ligne de Toulon a effectué son grand retour à la compétition le 12 mars face à Montpellier (défaite 18-16). Engagé dans une fin de saison à suspense en Top 14 comme en Coupe d’Europe avec un quart de finale en Challenge européen aux London Irish dimanche (13h30), le capitaine du RCT savoure : "Il m’a fallu 2-3 matchs pour retrouver les jambes et le rythme, a-t-il confié dans le Super Moscato Show, jeudi sur RMC. Je n’ai pas trop ressenti d’appréhension. Aujourd’hui je me sens beaucoup mieux. Le rythme revient."

"La victoire dans le Tournoi ? Sur le canapé, j’étais le plus heureux"

Le joueur qui fêtera ses 29 ans mercredi prochain n’a pas échappé aux questions sur le XV de France. En l’absence de leur capitaine, les Bleus de Fabien Galthié ont triomphé au Tournoi des VI Nations, réalisant le Grand Chelem, une première depuis 2010. Frustrant ? "Sur le canapé, j’étais le plus heureux, assure le joueur aux 23 capes avec les Bleus. C’est mérité, c’est incontestable. Beaucoup de monde me parle de déception, de frustration… Mais je réponds non car ça m’est déjà arrivé il y a quatre ans quand je me suis blessé à l’épaule. Louper un Tournoi des VI Nations, des matchs avec Toulon… ça m’a servi derrière, ça m’a donné une force. Je ne vais pas maintenant dire le contraire et dire que je suis frustré. Ça peut m’aider. Ça fait partie de moi et de mon histoire. Non, je ne changerai rien. Par contre, oui j’ai envie de repartir et de vivre des aventures exceptionnelles."

"Rien d'acté pour le capitanat"

Au sujet du brassard de capitaine confié à Antoine Dupont en son absence, Charles Ollivon ne sait pas s’il le récupérera s’il revient en sélection, notamment lors de la tournée au Japon au mois de juin : "On s’est vu avec Fabien. On a parlé à plusieurs reprises mais pas forcément de ça. Avant que j’y sois, c’était le coach qui décidait. Ce sera encore lui plus tard. Je ne me pose pas de question. Ça ajoute une excitation bien évidemment. On est tous des compétiteurs mais sur cette question précise, il n’y a rien d’acté", conclut le Toulonnais.