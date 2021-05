Montpellier: Guirado content de "faire taire les critiques" avec un titre européen

Après le sacre de Montpellier en Challenge Européen contre Leicester (18-17) ce vendredi, Guilhem Guirado a confié sa joie au micro de RMC Sport. Mais aussi un sentiment de revanche, après une saison galère et des critiques à l'égard du MHR.

De la joie, du soulagement, l'envie de fêter... et un certain sentiment de revanche. Tout se mêle dans les mots de Guilhem Guirado ce vendredi, après le titre de Montpellier en Challenge Européen contre Leicester (18-17). Alors que le club est actuellement 10e de Top 14 en cette fin de saison galère, soulever un trophée continental a une saveur particulière.

"C'est un moment de joie, on relâche un peu. On a été sous pression depuis cinq mois pour la survie du club. On a eu cette bouffée d'air avec la Coupe d'Europe, résume le capitaine héraultais sur RMC Sport. C'est énorme, ça nous a fait du bien. On est vraiment contents. En plus retrouver du public... ce n'était peut-être que 10.000 personnes mais c'était énorme, on n'est plus habitués. On a eu un moment très difficile au mois de janvier, on s'est accrochés, on n'était vraiment pas bien. Le maintien n'est pas encore assuré, on espère que cette semaine va être une fête mais aussi une préparation pour clôturer la saison sur quelque chose de beau."

"Beaucoup de personnes ont été méchantes avec nous"

"Janvier a été très délicat pour les anciens, on s'est posé beaucoup de questions. Beaucoup de personnes ont été virulentes, méchantes avec nous, poursuit Guilhem Guirado. Mais on est fiers ce soir. C'est du caractère, un groupe de fous à gérer. On a été beaucoup critiqués, certains disent qu'il n'y a pas forcément d'âme à Montpellier. C'est bien de faire taire les critiques et de le montrer sur le terrain. Un titre, ça marque à vie, ça marque un club et ça montre une belle histoire de famille."