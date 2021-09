Rugby Championship: les All Blacks se payent encore l’Argentine et foncent vers le titre

Une semaine après avoir giflé les Pumas (39-0à, la Nouvelle-Zélande a de nouveau battu l’Argentine avec le bonus offensif (36-13), ce samedi à Brisbane, lors de la 4e journée du Rugby Championship. Auteurs d'un sans-faute, les Blacks foncent vers le titre avant de défier les champions du monde sud-africains le week-end prochain.

Même un important turnover chez les Néo-zélandais n’aura donc pas permis à l’Argentine de rêver à un exploit. Une semaine après avoir été surclassés par les All Blacks (39-0), les Pumas ont de nouveau subi la terrible loi des Néo-Zélandais. Au Suncorp Stadium de Brisbane (Australie), les joueurs de Ian Foster, auteurs de cinq essais, ont battu l’Argentine avec le point du bonus offensif (36-13), ce samedi, lors de la 4e journée du Rugby Championship.

Et maintenant, les champions du monde

Compte-tenu de la cadence des rencontres, le sélectionneur néo-zélandais avait apporté de nombreux changements à sa composition d’équipe, ne conservant que trois joueurs par rapport au week-end passé.

Mais ces nombreuses modifications n’ont pas empêché les Blacks de prendre rapidement le dessus, inscrivant un premier essai dès la 5eme minute de jeu par Tuipulotu. Quatre autres suivront, signés Perenara (26e), Vaa’i (40e, 78e) et Taukei’aho (46e). Beaucoup plus agressifs et entreprenants, les joueurs de Mario Ledesma ont montré un bien meilleur visage, notamment en deuxième période. Emmenés par leur ailier Emiliano Boffelli, auteur des 13 points de son équipe dont un essai, ils ont toutefois été trop limités pour pouvoir espérer faire chuter la Nouvelle-Zélande.

Avec un impressionnant sans-faute (quatre victoires bonifiées), les All Blacks dominent outrageusement ce Rugby Championship, édition 2021. Les tenants du titre défieront les champions du monde sud-africains, défaits un peu plus tôt face à l’Australie (28-26), avec l’objectif de conserver leur couronne. Les Pumas, bons derniers, ont subi quant à eux leur quatrième revers en autant de match.