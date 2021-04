Champions Cup en direct: suivez les huitièmes Racing-Edimbourg et Bordeaux-Bristol

Cette ultime journée des huitièmes de finale pourrait donner lieu à un final en apothéose pour les clubs tricolores. Pour le moment, trois formations de Top 14 ont obtenu leur billet: Clermont sur le terrain des Wasps (25-27), La Rochelle à Gloucester (16-27) et Toulouse sur la pelouse du Munster (33-40).

Lyon a été balayé par le tenant du titre Exeter (47-25) alors que Toulon a perdu au Leinster par forfait suite à l'impossibilité de remplacer six joueurs considérés comme cas contact au coronavirus.

En cas de succès du Racing et de l'UBB ce dimanche, le Top 14 serait assuré d'avoir deux équipes en demi-finale. Et pour cause Clermont affrontera Toulouse lors des quarts et les Franciliens pourraient défier les Girondins.

Le Stade Rochelais recevra le vainqueur du match entre les Scarlets et les Sharks joué cet après-midi au pays de Galles.