Champions Cup: l’Anglais Dickson pour Toulouse, l’Irlandais Brace pour La Rochelle

L’EPCR a annoncé les noms des arbitres qui officieront en quarts de finale de Champions Cup. Karl Dickson dirigera le match de Toulouse et Andrew Brace celui de La Rochelle.

On connait les noms des arbitres pour les quarts de finale de Champions Cup qui auront lieu ce week-end : samedi, le Stade Toulousain affrontera les Sharks de Durban (16h). Au sifflet, les hommes d’Ugo Mola retrouveront encore une fois un Anglais : après Matthew Carley ce week-end face aux Bulls, ce sera cette fois-ci Karl Dickson. Cette saison, Dickson avait arbitré la dernière rencontre de poule face au Munster (20-16). Il sera assisté de Christophe Ridley et Jonthan Healy.

L'arbitre d'Exeter-Montpellier au sifflet du match de La Rochelle

Le lendemain, au stade Marcel Deflandre, c’est l’Irlandais Andrew Brace qui dirigera le match entre le Stade Rochelais et les Anglais des Saracens. Il était déjà aux manettes du 8e de finale entre Exeter et Montpellier ce week-end (33-33 après prolongation, le MHR éliminé au nombre d’essais), avec un carton rouge infligé à Zack Mercer qui a beaucoup fait parler. Cette saison, Brace a officié pour le premier match de poule des Maritimes, lors de la victoire face à Northampton (46-12).

D’autres Français seront aussi sur les terrains de Champions Cup : il s’agit de Mathieu Raynal, qui en compagnie de Ludovic Cayre et Jonathan Gasnier à la touche, et Thomas Charabas à la vidéo, auront en charge la rencontre entre Exeter et les Stormers (samedi, 18h30). Par ailleurs, Pierre Brousset, Tual Trainini (touche) et Eric Gauzins (vidéo) accompagneront l’arbitre central géorgien Nika Amashukeli pour Leinster-Leicester vendredi (21h).

Enfin, en Challenge Cup, L’Ecossais Mike Adamson arbitrera Toulon-Lyon (samedi, 13h30) et l’Anglais Wayne Barnes le match de Clermont face aux Scarlets (vendredi 21h).