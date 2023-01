Champions Cup: Toulouse domine le Munster et affrontera les Bulls en 8es

Déjà qualifié avant la rencontre, Toulouse s'est assuré de disputer son huitième de finale à domicile, contre les Bulls sud-africains, grâce à sa victoire dimanche contre les Irlandais du Munster (20-16). Insuffisant toutefois pour s'offrir la première place de la poule.

Privilège de jouer après les autres, les Toulousains savaient exactement ce qu'ils avaient à faire pour déloger La Rochelle de la tête de la poule B de la Champions Cup : gagner avec le bonus offensif et par au moins onze points d'écart.

Le contrat n'a pas été rempli, avec un seul essai, alors que la première place leur aurait considérablement dégagé l'horizon en leur assurant de recevoir potentiellement jusqu'en demi-finale. Elle leur aurait aussi permis d'éviter jusqu'en finale l'épouvantail de la compétition et premier de l'autre poule, le Leinster, qui les avait fait tomber dans le dernier carré l'an passé (40-17).

Pas de bonus offensif ni de première place du groupe pour les Toulousains

Les quintuples champions d'Europe étaient arrivés à ce stade de la compétition épuisés par leurs déplacements en Irlande pour affronter successivement l'Ulster et le Munster, déjà. Ils avaient à coeur de s'épargner cette fois un tel parcours du combattant et ce sera partiellement le cas avec des matches à domicile jusqu'en quarts grâce à leur sans-faute en poule, avec deux succès contre les Anglais de Sale et deux face aux Munstermen.

À l'aller en décembre dans le brouillard de Limerick, le Stade Toulousain, exemplaire dans le combat, avait pris les Irlandais à leur propre jeu (18-13). Dans l'avancée sur chaque impact, il a mis dimanche en début de match le même niveau d'engagement, récompensé par un essai de l'international argentin Juan Cruz Mallia, impeccable finisseur, après une merveille de passe sautée de Pita Ahki, aussi rare que précieux (8-0, 8e).

Les joueurs d'Ugo Mola sont ensuite tombés dans un faux rythme et les deux essais du troisième ligne John Hodnett (31e) et du deuxième ligne Tadgh Beirne (50e) ont refroidi le public d'Ernest-Wallon, qui l'était déjà, avec une température proche de zéro. Les espoirs de bonus offensif ont vite été oubliés. Impuissants et maladroits, les Haut-Garonnais ont déjà eu beaucoup de mal à s'imposer, grâce au pied de Melvyn Jaminet (15 points à 5 sur 6 de réussite).

L'arrière international et une dizaine de ses coéquipiers rejoindront dès lundi Capbreton, dans les Landes, pour préparer le Tournoi des six nations avec le XV de France. Ils retrouveront rapidement (11 février) plusieurs de leurs adversaires du jour. Cette fois avec un maillot vert.