Champions Cup: les sportifs étrangers pourront venir en France sans pass vaccinal ce week-end

Les sportifs étrangers ne seront pas obligés de se munir d'un pass vaccinal pour jouer en France ce week-end, la promulgation de la loi étant prévue la semaine prochaine.

Les sportifs étrangers bénéficieront d’un dernier répit ce week-end. Ensuite, il sera temps pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait de se mettre en règle par rapport à la législation française. Le texte de loi sur le pass vaccinal, adopté définitivement par le parlement dimanche dernier, entrera en vigueur la semaine prochaine. Les sportifs, qu’ils soient français ou étrangers, seront alors tenus de présenter un pass vaccinal pour accéder aux compétitions dans l’Hexagone.

Les modalités du pass vaccinal décidées par décret

En attendant, la tolérance sera encore de mise le week-end prochain, notamment pour les coupes d’Europe de rugby, avec la venue des Gallois de Cardiff à Toulouse, les Irlandais du Connacht à Paris, pour défier le Stade Français, et les Anglais de Northampton à Paris la Défense Arena, face au Racing 92, sans oublier Exeter, qui défiera Montpellier. A partir de la semaine prochaine, tous les sportifs devront se conformer au pass vaccinal, dont les conditions seront décidées par décret, lequel sera publié au moment où la loi est promulguée.

Pour un sportif non-vacciné qui a récemment contracté le Covid-19, "les certificats de rétablissement sont délivrés sur la base d’un test positif de COVID de plus de 11 jours et moins de 6 mois", précise-t-on au ministère de la Santé. "Le certificat de "rétablissement" est valable 6 mois et peut être utilisé dans le cadre du pass sanitaire", ajoute le ministère. Le gouvernement, alors que plusieurs options étaient sur la table, a adopté la ligne dure, ne souhaitant pas diffuser l'idée qu'une exception serait accordée exclusivement aux sportifs, alors que le vaccin imposé au reste de la population pour assister à une rencontre sportive ou un spectacle.