Champions Cup: maintien d'une formule à 24 clubs

INFO RMC SPORT - La Champions Cup se disputera de nouveau à 24 clubs, dont 8 représentants français, la saison prochaine. La formule de la compétition, elle, n'est pas encore totalement bouclée.

L’European Professional Club Rugby (EPCR) va miser sur le statu quo. L’organisateur des compétitions européennes avait établi un nouveau format de compétitions avec l’instauration d’une Champions Cup à 24 clubs. Une formule validée pour un an seulement au départ en raison de l’épidémie de Covid-19, mais qui a convaincu grâce notamment à la mise en place des huitièmes de finale afin de pallier l’annulation des deux dernières journées de la phase de poules (deux groupes de douze équipes).



Selon les informations de RMC Sport, l’EPCR a voté ce jeudi, lors de son comité directeur, la reconduction d'une compétition à 24 formations. Avec huit représentants du Top 14, huit issus du championnat anglais et huit venus du Pro 14 qui regroupe des équipes celtes, italiennes et sud-africaines. Ces dernières pourraient intégrer la Coupe d’Europe, mais ce sera aux dirigeants du Pro 14 de trancher. Chaque entité doit en effet définir le mode de qualification.

Les huit premiers du championnat, sauf si...

Pour le Top 14, c’est simple, ce seront évidemment les huit premiers du championnat qui obtiendront leurs billets pour la Champions Cup. En l’état, Toulouse, La Rochelle, le Racing, Clermont, Lyon, l’UBB, Toulon et Castres seraient concernés. Mais ce classement est encore largement provisoire, car certaines équipes comptent un ou même deux matchs en retard.

Mais dans le cas d’une victoire finale de Montpellier en Challenge européen, seuls les sept premiers du Top 14 seraient qualifiés. Le MHR, qui se déplace à Bath en demi-finale samedi, obtiendrait alors automatiquement son billet pour la Champions Cup de la saison prochaine.