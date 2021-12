Champions Cup: Montpellier-Leinster annulé, le MHR vainqueur sur tapis vert

Le match de Champions Cup qui devait opposer Montpellier au Leinster vendredi soir au GGL Stadium a été annulé en raison de nombreux cas positifs au Covid-19 dans l’effectif irlandais. Le MHR est déclaré vainqueur sur tapis vert 28-0.

Montpellier se relance sans jouer. Défait sur la pelouse d’Exeter (42-6) pour son entrée en lice en Champions Cup, le MHR est assuré de remporter, avec bonus offensif, son 2eme match face au Leinster, une rencontre qui devait se disputer vendredi au GGL Stadium. L’EPCR, l’instance qui gère la Coupe d’Europe, a en effet pris la décision d’annuler cette affiche en raison d'un trop grand nombre de cas de Covid-19 dans les rangs irlandais. "Cette rencontre de la poule A est annulée et le Montpellier Hérault Rugby est considéré vainqueur sur le score de 28-0 avec cinq points de classement attribués, conformément au Règlement du tournoi", indique l’EPCR dans un communiqué.

Cinq cas positifs à Montpellier

Cette décision a été prise après plusieurs réunions et en dépit des "efforts des deux clubs". Plus d’une vingtaine de cas seraient dénombrés au sein de la province irlandaise (joueurs et staffs compris). Les quadruples champions d'Europe ont exprimé leur "déception" après cette défaite sur tapis vert. Le Leinster a affirmé qu’il disposait d’un groupe pour se rendre en France mais avait annulé son voyage ce jeudi. Les Montpelliérains sont eux aussi frappés par le coronavirus mais ne comptent "que" cinq cas positifs.

Saint-André : "Une victoire sur tapis vert, je n’aime pas ça"

"Ça a été une grosse journée de match, un match fait dans les coulisses, raconte le coach du MHR Philippe Saint-André. D’abord on voulait jouer ce match devant notre public et nos partenaires. Par contre la sécurité et la santé de nos joueurs est importante surtout l’approche des fêtes de Noël. On avait cinq cas mais aucun nouveau positif mercredi. Sans rentrer dans le détail pour le Leinster, ils ont eu beaucoup de cas lundi, encore plus hier (mercredi)." Et PSA de poursuivre : "On ne savait pas quel variant impactait les joueurs du Leinster. Nous on a posé les questions, on était prêt à jouer mais il fallait avoir l’assurance de ne pas avoir plus de joueurs infectés par le Covid. On a une mauvaise expérience l’année dernière où on avait été joué à Bayonne et derrière on avait fermé le club 15 jours. Pour nous la priorité, c’était la santé et la sécurité de nos joueurs, et éviter d’avoir un cluster au MHR. Une victoire sur tapis vert, je n’aime pas ça. On a match gagné avec cinq points. Je voulais des sécurités médicales sans aucun risque. La commission médicale aidée par un spécialiste extérieur ont dit qu’il y avait un risque car il y a un cluster au Leinster." Les Irlandais avaient remporté leur premier match de Coupe d'Europe à domicile contre Bath (45-20).