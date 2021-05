Champions Cup: trois Toulousains et deux Rochelais nommés pour le trophée de joueur de l'année

Dominateurs en Champions Cup cette saison, Toulouse et La Rochelle se disputeront aussi le trophée du joueur européen de l'année. Les cinq nommés pour ce prix viennent des deux clubs tricolores, dont Antoine Dupont côté toulousain.

Avec cinq représentants en quarts de finale, trois en demies et deux en finale, les clubs français ont largement dominé la Champions Cup 2020-2021. Logiquement, le joueur européen de l'année sera donc issu de leurs rangs et plus précisement des deux finalistes : Toulouse et La Rochelle.

L'EPCR, organisateur de la compétition, a publié mardi la liste des cinq nommés pour ce trophée. Quadruple champions d'Europe (1996, 2003, 2005 et 2010), les Toulousains y placent trois joueurs : les internationaux français Antoine Dupont et Julien Marchand, ainsi que le vétéran néo-zélandais Jerome Kaino (38 ans).

Côté Rochelais, Grégory Alldritt et Will Skelton, impressionnants en demi-finale contre le Leinster, sont en lice pour ce trophée, qui récompenserait un peu plus la belle saison européenne des Maritimes.

Un mélange des votes du public et de spécialistes

Le vainqueur sera déterminé en mélangeant les votes du public et d'un jury de spécialistes où figurent notamment Dimitri Yachvili et Bryan Habana. Il recevra son trophée à l'issue de la finale de Champions Cup, le 22 mai à Twickenham.

En cas de victoire d'Alldritt, Dupont ou Marchand, ce prix créé en 2010 irait pour la première fois à un joueur français.