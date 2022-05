Coupe d’Europe: Poitrenaud pas emballé par l'intégration des clubs sud-africains

A deux jours du quart de finale de Champions Cup entre le Munster et Toulouse, Clément Poitrenaud, coach des arrières toulousains n'est pas particulièrement excité par l’intégration des provinces sud-africaines en Coupe d'Europe la saison prochaine.

L'intégration attendue la saison prochaine de provinces sud-africaines va "dénaturer" la Coupe d'Europe de rugby, a regretté jeudi l'entraîneur des arrières de Toulouse, Clément Poitrenaud. "Je suis encore un peu vieux jeu, et attaché à quelques traditions, et pour moi ça dénature cette compétition", a-t-il déclaré en conférence de presse avant le quart de finale de son équipe, tenante du titre, face au Munster samedi à Dublin. "C'est comme si l'Afrique du Sud rentrait dans le Tournoi des six nations. Ça ne serait plus le Tournoi des six nations", a ajouté l'ancien arrière international, triple vainqueur de la Coupe d'Europe avec les Rouge et Noir (2003, 2005 et 2010). Quatre provinces sud-africaines (Bulls, Lions, Sharks et Stormers) disputent depuis cette saison l'United Rugby Championship (URC), ancienne Ligue celte, aux côtés d'équipes irlandaises, écossaises, galloises et italiennes.

L’EPCR n’a encore rien officialisé

Trois d'entre elles (Sharks, Stormers et Bulls) sont en position, via l'UCR, de se qualifier pour la prochaine Coupe d'Europe, même si l'organisateur des compétitions continentales, l'EPCR, n'a pas encore officialisé leur participation. Une nouveauté susceptible d'engendrer des déplacements importants pour les équipes européennes et d'ouvrir à terme la porte à une intégration des Springboks au Tournoi des six nations. "Sportivement, c'est plutôt excitant, avec un rugby différent, de nouveaux joueurs", a tout de même reconnu Poitrenaud qui a le sentiment de faire, cette saison, ses adieux à la Coupe d'Europe originelle. "Il y a la nostalgie de cette compétition, de se dire que c'est la dernière", a-t-il avancé. "Même si on l'a gagnée l'an dernier, ce serait bien de le réitérer pour la dernière fois qu'elle se joue sous cette forme."