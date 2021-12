Coupes d’Europe de rugby: les confrontations franco-britanniques reportées

Comme annoncé vendredi par RMC Sport, les confrontations entre les équipes françaises et britanniques n’auront pas lieu ce week-end lors de la 2e journée de Champions Cup et de Challenge. Les matchs sont reportés. Mais quand? Dans un calendrier surchargé, ça s’annonce complexe.

On y voit un peu plus clair. Les présidents de clubs français, réunis ce vendredi matin puis une seconde fois à 12h30 après avoir échangé avec les différentes Ligues et l’EPCR, ne voulaient pas se déplacer ce week-end dans les iles britanniques pour la 2eme journée de la Champions Cup et du Challenge européen au regard des nouvelles mesures adoptées par les autorités françaises et anglaises.



La Rochelle, Clermont, Bordeaux-Bègles devaient jouer respectivement à Bath, Sale et Llanelli en Champions Cup alors que Lyon, parti ce matin pour la rencontre prévue ce soir, Biarritz, et Brive affrontent Newport, Worcester et les London Irish.

Les clubs français ne veulent pas prendre de risques

La position commune adoptée par les équipes françaises est désormais claire. Ils n’entendent pas prendre le risque de laisser là-bas de potentiels joueurs positifs dix jours durant les fêtes de fin d’année… Et le problème se posait également pour la réception des formations étrangères, sauf les italiennes.



Dans ces conditions, l’EPCR a donc annoncé ce vendredi que les confrontations entre les clubs français et leurs homologues britanniques n’auront pas lieu ce week-end. On se dirige vers un report. Mais quand? Le calendrier est déjà surchargé. L’an passé, l’organisateur avait dû annuler les deux dernières journées de la saison régulière pour passer directement aux phases finales. Seul le LOU, parti ce matin, jouera bien ce week-end car les hommes de Pierre Mignoni pourront rentrer ce soir.



Montpellier et Le Racing en Champions Cup, mais aussi Pau, en Challenge, étaient eux déjà tranquilles après avoir gagné sur tapis vert contre le Leinster, les Ospreys et les Saracens, tous les trois touchés par le Covid.