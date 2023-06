Rugby: les coupes d'Europe vont changer de format la saison prochaine

LEPCR, l'organisateur des compétitions européennes de rugby, a annoncé du changement pour les phases de poules de Champions Cup et Challenge Cup. L'instance souhaite rendre son format plus compétitif et compréhensible.

L'European Professional Club Rugby change le déroulement des phases de groupes pour ses deux compétitions européennes. Dans un communiqué ce mercredi, l'EPCR a acté la fin des deux poules de douze en Champions Cup, adoptant un système de quatre poules de six, avec quatre matchs à disputer contre quatre équipes différentes.

En Challenge Cup, les dix-huit clubs seront désormais répartis en trois poules de six contre deux groupes de huit pour le précédent format; "Ces nouveaux formats rendront les tournois plus compétitifs car chaque club affrontera quatre adversaires différents, à domicile ou à l'extérieur, pendant la phase de poules", indique l'EPCR dans un communiqué.

Les huit meilleurs clubs de chacune des trois ligues (Top 14, Gallagher Premiership, BKT United Rugby Championship) participeront à la Champions Cup. Par ailleurs, deux clubs seront invités à participer à la Challenge Cup. A l'issue de la phase de poules de la plus prestigieuse compétition, les quatre clubs les mieux classés de chaque poule seront qualifiés pour les huitièmes de finale, et les clubs qui termineront à la cinquième place seront reversés en Challenge Cup.

Des compétitions réparties sur huit week-ends

"Notre objectif a toujours été de veiller à ce que tout le monde puisse facilement comprendre, s’impliquer et suivre nos tournois et de s'assurer que nous avons une structure qui crée un véritable enjeu sportif dans le plus grand nombre possible de matchs, a commenté Dominic McKay, président de l'EPCR. Nous sommes parvenus à cette conclusion à l'issue d'un processus approfondi au cours duquel nous avons collaboré avec nos parties prenantes - non seulement nos ligues et nos fédérations, mais aussi nos diffuseurs, nos partenaires et environ 1.000 passionnés de rugby - afin de recueillir leur avis."

La prochaine édition de la Champions Cup se tiendra du 8 décembre 2023 au 25 mai 2024, se déroulant sur huit week-ends au total, avec quatre journées de phase de poules et quatre week-ends de matchs éliminatoires jusqu'aux finales qui se joueront au Tottenham Hotspur Stadium, à Londres.

Cette saison, c'est La Rochelle qui a remporté la Champions Cup, réalisant le doublé là où Toulon s'est adjugé la Challenge Cup. L'édition 2022-2023 de ces deux compétitions a intégré pour la première fois de son histoire des franchises sud-africaines, qui ne sont pas allées au-delà des quarts de finale.

Liste des clubs et franchises qualifiés pour la Champions Cup: La Rochelle, Toulouse, Racing 92, Bordeaux-Bègles, Lyon, Stade Français, Toulon, Bayonne (au titre du Top 14), Saracens, Sale, Leicester, Northampton, Harlequins, Exeter, Bath, Bristol (au titre de la Premiership anglaise), Munster, Stormers, Leinster, Ulster, Glasgow, Bulls, Connacht, Cardiff (au titre de l'URC).



Liste des clubs et franchises qualifiés pour la Challenge Cup: Sharks, Lions, Benetton, Edinburgh, Ospreys, Scarlets, Dragons, Zebre (au titre de l'URC), Castres, Clermont, Montpellier, Pau, Perpignan, Oyonnax (au titre du Top 14), Gloucester, Newcastle (au titre de la Premiership anglaise), ainsi que deux clubs à confirmer.

WEEK-ENDS DE LA SAISON 2023/2024

Journée 1 – 8/9/10 décembre 2023

Journée 2 – 15/16/17 décembre 2023

Journée 3 – 12/13/14 janvier 2024

Journée 4 – 19/20/21 janvier 2024

Huitièmes de finale – 5/6/7 avril 2024

Quarts de finale – 12/13/14 avril 2024

Demi-finales – 3/4/5 mai 2024

Finale de l’EPCR Challenge Cup – vendredi 24 mai 2024, Tottenham Hotspur Stadium

Finale de la Champions Cup – samedi 25 mai 2024, Tottenham Hotspur Stadium