Coupe du monde 2023: "Je veux la vivre à fond", Laporte compte profiter malgré tout de l’événement

L’ancien président de la FFR Bernard Laporte, qui a démissionné le 27 janvier dernier après sa condamnation notamment pour corruption, évoque la Coupe du rugby qui se tiendra à l’automne prochain. Il compte profiter tout de même de la compétition, alors qu'il a contribué à son organisation en France.

La Coupe du monde de rugby s’ouvrira le 8 septembre prochain à Saint-Denis sans Bernard Laporte à la tête de la FFR, l’un des hommes ayant contribué à l’attribution du Mondial à la France, en 2017. S’il n’est plus président de la fédération depuis janvier et sa démission, il suivra de près l’événement. "Je veux bouger et voir beaucoup de matchs, explique-t-il à L’Équipe. Je suis convaincu que c'est ma Coupe du monde. Je veux la vivre à fond".

"Je vais commencer une formation où je ferai le prof avec des éducateurs sportifs de clubs amateurs"

Pour rappel, il avait présenté sa démission le 27 janvier dernier, quelques jours après avoir été contraint de se mettre en retrait de ses fonctions à la suite de sa condamnation à deux ans de prison avec sursis, 75.000 euros d'amende et deux ans d'interdiction d'exercer toute fonction en lien avec le rugby pour corruption, trafic d'influence, prise illégale d'intérêts, abus de biens sociaux et recel d'abus de biens sociaux.

"Je vais aussi commencer une formation 'comment devenir manager' où je ferai le prof avec des éducateurs sportifs de clubs amateurs, apprend Laporte au sujet de son avenir. Ça me plaît de transmettre mon expérience". Ajoutant également qu’il ne souhaite pas devenir entraîneur, "sauf si c’est une équipe nationale".

Grill favori pour prendre sa succession ce mercredi

Ce mercredi, son successeur à la tête de la fédération française doit être désigné après l’intérim assuré par Alexandre Martinez ces derniers mois. Florian Grill, qui s’avance comme le favori, assurait à RMC Sport que "Bernard est quelqu’un d’agréable dans la relation. On a pu avoir des oppositions sur des process, des méthodes, des manières de faire ou des stratégies, mais je n’enlève rien au charisme, à la qualité d’engagement".