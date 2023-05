"1987-2023: Les 10 Coupes du monde du XV de France", le nouveau podcast RMC avant le Mondial 2023

Avant la Coupe du monde 2023 de rugby en France, RMC monte en puissance et lance un nouveau podcast: "1987-2023: Les 10 Coupes du monde du XV de France". Avant d'encourager Antoine Dupont et les Bleus, remettez-vous en mémoire les grands moments de l'équipe de France.

En cette année de Coupe du monde de rugby en France, RMC dévoile "1987-2023: Les 10 Coupes du monde du XV de France", un podcast qui a pour ambition de revisiter les grands moments du XV de France en Coupe du monde. Dans chaque épisode, Denis Charvet et Adrien Aigoin recevront une légende des Bleus. Ensemble, Ils évoqueront les succès, les désillusions et les secrets du XV de France entre 1987 et 2019.

Episode 1, "1987: Les pionniers", avec Philippe Sella

1987, année de la première Coupe du monde de rugby de l'Histoire. En Australie et en Nouvelle-Zélande, le XV de France arrive en grande forme, vainqueur du Grand Chelem lors du Tournoi des V Nations.

Aux côtés d'Adrien Aigoin, Denis Charvet, acteur majeur de cette Coupe du monde, se plonge dans ses souvenirs pour revenir sur cette édition exceptionnelle. Avec lui, le grand témoin du jour: une légende du XV de France, Philippe Sella (111 sélections).

Ensemble, ils reviennent sur les faits marquants de la Coupe du monde 1987. Des phases de poules contre l'Écosse, la Roumanie et le Zimbabwe, jusqu'à la finale face à la Nouvelle-Zélande à Auckland. Sans oublier la demi-finale, mythique, face à l'Australie. D'anecdotes inédites en souvenirs émouvants, Denis Charvet et Philippe Sella vous font revivre la Coupe du monde, comme si vous y étiez.

>>> rendez-vous ici pour écouter tous les podcasts RMC Sport