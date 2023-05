XV de France: le cas Jelonch, la pépite Meafou, la liste… Galthié dévoile ses plans avant la Coupe du monde 2023

L’intégralité du staff du XV de France a tenu une conférence de presse ce mardi pour dévoiler son plan de préparation pour la Coupe du monde 2023 en faisant aussi le point sur les blessés et la concurrence à certains postes.

Le staff du XV de France s’est réuni pendant deux jours à Montgesty (Lot) pour préparer la Coupe du monde de rugby en France (du 8 septembre au 28 octobre). Il avait donné rendez-vous à la presse dans son intégralité ce mardi pour détailler cette approche avec trois mois de préparation. Fabien Galthié, le sélectionneur, et Raphaël Ibanez, manager, ont indiqué qu’ils dévoileraient une première liste de 42 le 21 juin. Trois stages seront prévus à Monaco, Marcoussis et Cap Breton alors que les Bleus disputeront quatre matchs amicaux: deux face à l'Ecosse, puis face aux Fidji et l'Australie, dans le courant du mois d'août. Ils ont aussi fait le point sur certains joueurs blessés comme Anthony Jelonch et la concurrence à certains postes.

23 joueurs appelés à Marcoussis avant une première liste de 42 joueurs le 21 juin

"On considère tout le monde, a rappelé Fabien Galthié. Vous pensez certainement à des joueurs blessés ou d’autres qui sont sur le retour. Il reste des matchs à jouer, deux finales de Coupes d'Europe et une journée de championnat, puis une demie et une finale. Ce qui est sûr, c’est que la première liste de 42 joueurs nommés sera le 21 juin. Mais avant ça - le dimanche suivant les barrages (le 4 juin, ndlr) - on va sélectionner un groupe de 23 joueurs qui viendront à Marcoussis la première semaine de juin pour vivre une semaine de préparation avec les moins de 20 ans. Ce sont des joueurs qui potentiellement doivent avoir l'ambition de rentrer dans le vestiaire des 42. (…) La première liste que nous annoncerons sera le lendemain du deuxième barrage (le 5 juin) avec 23 joueurs qui viendront passer quatre jours de préparation. Ce sera le premier temps de travail avant Monaco. Cette première liste est très importante. A partir de mardi, nous recommençons notre cycle de sélection. Tous les mardis, nous repartons sur une vision macro de 100 joueurs environ que nous plaçons sur des rankings de 1 à 7 par poste et ces joueurs vont être informés qu’ils sont potentiellement en capacité de participer à la Coupe du monde. La préparation d'une Coupe du monde, c'est long. Il peut y avoir des forfaits, des blessés, des forfaits. Jusqu’au dernier match, j’invite l’élite du rugby français être prête à monter dans le but de l’équipe de France."

"On a construit avec beaucoup de précision ce programme. On va être très attentif sur le temps passé ensemble et sur le terrain. On est vigilants sur tout. Dans l'équilibre de cette préparation, c'est potentiellement 17 semaines de vie commune à 4 mois, pour 42 puis 33 joueurs. Il va y avoir des changements, liés à des blessures."

Meafou, pas sélectionnable avant le Mondial ?

"Il y a une procédure lancée auprès de World Rugby, rappelle Galthié. Le dossier est étudié et on nous a promis une réponse pour mi-juin pour savoir si on allait pouvoir capturer Emmanuel Meafou (24 ans, deuxième ligne australien de Toulouse) et le rendre sélectionnable pour la préparation. Le dossier est monté, les échanges avec World Rugby ont été réalisés. Nous attendons la réponse claire de World Rugby et ce sera pour novembre 2023."

Jelonch en avance dans sa convalescence

"Il pèse 106 kg, sourit le sélectionneur. Il est venu chez moi la semaine dernière et il m’a dit: 'je fais 106 comme d’habitude', même si je l’ai trouvé plus solide que d’habitude. Il suit un programme de rééducation approprié, tout se passe très bien. Comme ce sont des joueurs exceptionnels, ils ont une capacité de récupération hors normes, ils sont déjà en avance. Le chirurgien ne comprend pas ce qu'il se passe avec Anthony Jelonch. Mais son cas est l’un parmi tant d’autres. Il y a beaucoup de joueurs qui sont blessés que l’on va suivre. C’est un bon exemple mais je ne voudrais pais l’isoler parce qu’il y a d’autres joueurs blessés, peut-être de façon moins spectaculaire, et on les accompagne tous."

Sur le nombre élevé de matchs de préparation

"Ça a été choisi bien en avance avec Bernard Laporte, notre président (qui a démissionné de ses fonctions en janvier dernier). On avait anticipé dès le début du mandat une vision sur la préparation de la Coupe du monde. On a très vite essayé de remplir le mois d'août de matchs de préparation. Ils permettent de mettre en place une équipe qui affrontera l'Écosse chez elle, l'Écosse chez nous. Ce sera l'occasion de jouer à Nantes et Saint-Etienne, des territoires dans lesquels on ne s’est pas rendu. Il y aura les Fidji et l'Australie, deux nations du sud qui ont un rugby différent. On a mélangé avec l’Ecosse deux fois, c’était un deal avec eux. C’est ce qui nous semblait le plus cohérent, le panachage est parfait. C’est l’occasion de tester cette préparation en mode Coupe du monde. Il faut trouver le bon équilibre pour qu'on soit prêts pour le premier match face aux All-Blacks."

Il compte sur Ramos et Jaminet à l'arrière

"Thomas Ramos a fait de très belles performances avec nous. Mais nous avons besoin d’une équipe et d’un groupe, on ne peut pas parler d’un joueur quand on parle de l’équipe de France. On a besoin de Thomas Ramos bien sûr, et de Melvyn Jaminet bien sûr. Aujourd’hui, Melvyn est blessé et se soigne. Il va tout faire pour être disponible, il fait partie des nombreux joueurs qu'on suit."

L'Irlande, la meilleure équipe du monde

"Ils sont numéro un mondiaux, rappelle Galthié, donc c'est la meilleure équipe au monde en ce moment. On a chuté à Dublin, on a bien analysé cette expérience et on s’en est servie pour continuer face à l’Ecosse, l’Angleterre et le pays de Galles. Ils dominent le rugby mondial depuis un an même si on a goûté la première place pendant une semaine."