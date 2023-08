Angleterre: Billy Vunipola suspendu pour le début de la Coupe du monde

Billy Vunipola a été suspendu ce mercredi pour trois semaines par une commission de discipline indépendante après son expulsion contre l’Irlande pendant la préparation. Le troisième ligne anglais ratera à coup sûr l’entrée en lice du XV de la Rose au Mondial disputé en France.

Après la fin de l’affaire Owen Farrell, finalement suspendu pour un total de quatre matchs (en comptant celui face à l’Irlande qu'il n'a pas joué), l’Angleterre a aussi perdu Viliami 'Billy' Vunipola pour le début de la Coupe du monde en France (du 8 septembre au 28 octobre).

D’abord averti puis expulsé par le 'bunker' pour un plaquage dangereux lors de la récente défaite du XV de la Rose contre le XV du Trèfle (29-10), le troisième ligne de 30 ans a écopé d’une suspension de trois semaines pour son geste.

Vunipola a regretté son geste

Une décision officialisée ce mercredi par la commission de discipline indépendante composée de deux officiels écossais et d’un Gallois. D’abord sanctionné pour six semaines, Billy Vunipola a vu sa peine réduite en raison de son dossier impeccable et des ses excuses présentées immédiatement.

Comme indiqué par l’instance, l’international anglais pourra encore voir sa sanction réduite d’une semaine en participant à un programme d’entraînement spécifique. Un nouveau coup dur pour la sélection dirigée par Steve Borthwick.

Absent pour le choc Angleterre-Argentine

En attendant de prendre part à un tel programme, Billy Vunipola ratera donc les trois prochains matchs du XV de la Rose. A savoir le dernier test-match de préparation face aux Fidji, le 26 août à Twickenham et surtout les deux premiers duels du Mondial. Placée dans le groupe D, l’Angleterre affrontera l’Argentine pour ses débuts dans la compétition, le 9 septembre. Un choc face aux Pumas auquel Billy Vunipola est certain de ne pas participer.

Avant une éventuelle nouvelle réduction de peine, le troisième ligne est supposé manquer l’autre grosse rencontre de la poule face au Japon, le 17 septembre. Un coup dur pour l’Angleterre, vice-championne du monde en titre, qui traverse une période compliquée avec seulement six victoire lors de ses 16 derniers matchs.