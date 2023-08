France-Fidji: des Bleus remaniés et sérieux enchaînent face aux Fidjiens, et sans casse

Après deux matchs poussifs face à l'Ecosse, un XV de France remanié a signé une prestation solide face à de rugueux fidjiens (34-17). Les Bleus se rassurent avant une dernière répétition face à l'Australie dimanche prochain.

Pas de bobo, la victoire et une belle ambiance à la Beaujoire. Le XV de France a vécu une soirée prolifique ce samedi face aux Fidji avec un deuxième succès en trois matchs de préparation (34-17). Une victoire acquise dans la douleur face à des fidjiens accrocheurs mais l'essentiel est là pour les Bleus: la confiance monte à trois semaines du match d'ouverture du Mondial face à la Nouvelle-Zélande, le 8 septembre au Stade de France.

Le jeu au pied de Jaminet rassurant

Après deux matchs poussifs contre l'Ecosse, le XV de France se présentait remanié pour son troisième match de préparation. Seuls les Rochelais Jonathan Danty et Grégory Alldritt, capitaine, ont enchaîné par rapport au court succès face aux Ecossais la semaine dernière (30-27). À l'ouverture, Antoine Hastoy a été préféré à Jalibert pour remplacer Romain Ntamack, forfait pour la Coupe du monde. Malgré ce large turnover, les hommes de Fabien Galthié ont pris le match par le bon bout, aidés par la réussite au pied de Melvyn Jaminet (9-0, 10e).

Plus incisifs offensivement malgré la férocité fidjienne, les Bleus ont fait la différence une première fois sur un essai de Peato Mauvaka à la suite d'une belle action collective et un décalage de Dylan Cretin (16-3, 29e). Malgré la réduction de l'écart sur un essai d'Ikanivere (16-10, 32e), le XV de France a repris ses aises avant la pause après un ballon porté et un essai en bout de ligne de Uini Atonio (21-10, 40e).

Pas de pépins physiques

Sur une série de douze victoires consécutives à domicile en compétition officielle, les Bleus n'ont pas paniqué malgré le deuxième essai des Fidji par Semi Radradra (24-17, 51e). Sorti du banc, Sékou Macalou a fait parler sa pointe de vitesse pour parfaitement convertir une interception et aplatir pour la troisième fois de la soirée pour les Tricolores (31-17, 60e). La botte de Jaminet s'est chargée de terminer le travail très sérieux du XV de France (34-17, 70e), qui repart de Nantes sans pépins physiques.

Après une nouvelle revue d'effectif ce samedi, les cadres devraient être de retour dimanche prochain pour une dernière danse face à l'Australie au Stade de France (17h45). Avant le début du grand show face aux All-Blacks le 8 septembre.