Coupe du monde 2023 de rugby: TF1 revend 28 matches à France Télévisions et M6, tous les matchs en clair

Tous les matchs de la Coupe du monde de rugby 2023 seront diffusés en clair. Le groupe TF1, détenteur des droits de diffusion de la compétition qui sera organisée en France, a revendu 28 matches aux groupes France Télévisions et M6, comme l'a annoncé ce mercredi la Une.



"Nous sommes ravis, à travers cet accord, de permettre à tous les Français de pouvoir regarder gratuitement l'intégralité de la Coupe du monde de rugby, événement exceptionnel organisé en France. Nous proposerons sur l'antenne de TF1 les plus grandes affiches de la compétition", a commenté François Pellissier, directeur général adjoint Business et Sports du groupe TF1.

Les meilleures affiches pour TF1

TF1 "proposera les plus belles affiches de la compétition et ce, dès le 8 septembre avec le match d'ouverture France-All Blacks", précise la Une. TF1 diffusera "20 matches dont 3 matches de poule de l'équipe de France, les 2 meilleurs quarts de finale dont celui avec la France, les deux demi-finales, le match pour la troisième place et la finale".

Le groupe France TV, grâce à cet "accord de sous-licence", diffusera "10 matches dont le match France-Namibie et le groupe M6 proposera les 18 autres rencontres", expose encore TF1. Le Mondial de rugby s'achèvera le 28 octobre.



En 2011, TF1 avait sous-licencié des matches à France Télévisions et Canal +. En 2015, la chaîne payante avait aussi acquis plusieurs matches. Lors du Mondial-2019, le groupe TF1 avait choisi de diffuser l'intégralité des 48 matches sur ses différentes chaînes.