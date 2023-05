Coupe du monde 2023, J-100: "Un gros enjeu et une grosse responsabilité", insiste Oudéa-Castéra

La Coupe du monde de rugby en France débutera dans très exactement 100 jours. Auprès de RMC Sport, Amélie Oudéa-Castéra, la ministre des Sports, a clamé sa volonté de "réaffirmer la capacité de la France à organiser de très grands événements".

L’échéance se rapproche. Ce mercredi, la France est à très exactement 100 jours d’accueillir l’ensemble de la planète rugby à l’occasion de la Coupe du monde, organisée dans neuf stades de l’Hexagone entre le 8 septembre et le 28 octobre prochain.

Au moment de débuter cette dernière ligne droite dans la préparation de l'évènement, Amélie Oudéa-Castéra s’est confiée en longueur au micro de RMC Sport, dans un entretien à retrouver en intégralité sur notre site jeudi. La ministre des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques ne cache pas son impatience d’accueillir ce grand évènement.

"C’est un très bel enjeu. C’est un gros enjeu, une grosse responsabilité. Et c’est, je pense, une très belle perspective que ces 51 jours de compétition, a clamé Amélie Oudéa-Castéra. On a tous en tête ce match d’ouverture, qui va sans doute être assez phénoménal contre les Blacks le 8 septembre au Stade de France. On a cette compétition qui va nous emmener jusqu’au 28 octobre, avec neuf stades, qui vont vibrer derrière les vingt meilleures équipes au monde. C’est 660 joueurs de rugby et à peu près une communauté d’un petit millier de parties prenantes avec tous les staffs autour de ces équipes incroyables."

"C’est un très grand rendez-vous aussi en termes d’organisation, a poursuivi la ministre des Sports auprès de RMC Sport. Il faut qu’on soit au rendez-vous sur la sécurité, on est au travail là-dessus avec Gérald Darmanin. Il y aura 3.000 policiers et gendarmes au quotidien, près de 10.000 agents de sécurité privée qui seront mobilisés tout au long des 51 jours de l’événement."

"Montrer qu’on est capables de faire émerger cette nouvelle référence d’événements sportifs de très grande ampleur"

"On sait qu’il y a une vraie attractivité pour ce sport dans notre pays, un XV de France qui rayonne et au global, je pense qu’à travers cet événement, on va réaffirmer la capacité de la France à organiser de très grands événements, magnifiquement, et on va aussi montrer qu’on est capables de faire émerger cette nouvelle référence d’événements sportifs de très grande ampleur, sans oublier aussi les retombées économiques pour les territoires, le développement du tourisme, qui va aussi bénéficier à toutes nos régions."

À un peu plus de trois mois du début de la compétition, les médailles ont notamment été dévoilées ce mercredi. Elles ont été conçues à partir de téléphones recyclés. Sponsor de la compétition, l’opérateur téléphonique Orange a récolté 206.000 téléphones. Environ 10.000 ont été utilisés pour créer 1.491 médailles, c’est-à-dire, 140 portables par médaille. En plus des champions du monde, des finalistes et des vainqueurs de la petite finale, toutes les équipes de la compétition auront droit à cette récompense.