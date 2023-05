Coupe du monde rugby 2023: les médailles ont été dévoilées, avec une particularité

La Coupe du monde de rugby se tiendra en France à partir du 8 septembre. À quelques mois de cette échéance, les médailles de la compétition ont été dévoilées. Celles-ci ont la particularité d’avoir été confectionnées grâce à des milliers de téléphones recyclés.

Avant d’accueillir les Jeux Olympiques en 2024, la France sera la terre d’accueil de la Coupe du monde de rugby, qui commencera le 8 septembre 2023. A 100 jours de l'évènement, les médailles du Mondial ont été dévoilées à la Monnaie de Paris ce mercredi. Et elles ont une certaine particularité.

Les médailles d’or, d’argent et de bronze ont été conçues à partir de téléphones recyclés. Sponsor de la compétition, l’opérateur téléphonique Orange a récolté 206 000 téléphones. Environ 10 000 ont été utilisés pour créer 1491 médailles, c’est-à-dire, 140 portables par médaille. En plus des champions du monde, des finalistes et des vainqueurs de la petite finale, toutes les équipes de la compétition auront droit à cette récompense.

Un procédé identique durant les JO 2021

Cette semaine, le patron du Mondial Jacques Rivoal expliquait à travers ce procédé, vouloir "avoir un impact positif sur la société, en particulier sur l’environnement. Ce n’est pas facile, mais on y travaille et en particulier sur le recyclage. "

Une initiative que rejoint la directrice de la Communication d’Orange: "Plus que de magnifiques pièces de collection qui récompenseront de grands champions, les médailles que nous dévoilons aujourd’hui incarnent notre ambition : celle de réduire au maximum notre impact sur l’environnement, et de placer les territoires au cœur de la Coupe du Monde de Rugby 2023."

Ce n’est pas la première fois que cette démarche est adoptée durant un événement sportif. Lors des Jeux Olympiques de Tokyo 2021, les médailles étaient confectionnées à partir de produits électroniques recyclés (smartphones et ordinateurs portables), après un appel aux dons du comité d’organisation. En 18 mois, plus de 47 488 tonnes de matériel avaient été récoltés, et 5M de téléphones portables ont été remis par des utilisateurs.