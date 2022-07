Coupe du monde 2023: la Namibie décroche sa qualification et affrontera la France en phase de poules

Ce dimanche avait lieu la finale de la Rugby Africa Cup entre la Namibie et le Kenya. Une rencontre intéressante à suivre pour le XV de France, puisque le vainqueur de cette rencontre était voué à intégrer son groupe en phase de poules de la Coupe du monde 2023. Considérée comme favorite, la Namibie a largement tenu son rang (36-0).

Le XV de France connaît l’intégralité de son groupe pour les phases de poules de la Coupe du monde 2023, qui sera disputée à domicile. En plus de l’Italie, la Nouvelle-Zélande et l’Uruguay, les hommes de Fabien Galthié seront confrontés... à la Namibie.

Au stade Maurice-David à Aix-en-Provence, les Namibiens ont tenu leur rang de favori face au Kenya (36-0) ce dimanche soir lors de la Rugby Africa Cup. Si les Kenyans ont tenu bon défensivement dans les premiers instants de la rencontre, la logique du papier a fini par se retrouver sur le terrain.

À la 15e minute, la Namibie inscrit son premier essai, 5-0. Le début du spectacle pour les Namibiens qui vont dérouler jusqu’à la pause, avec une confortable avance de 15-0.

Un dernier espoir pour le Kenya

Dès le début du second acte, la sélection nouvellement qualifiée pour la Coupe du monde 2023 creuse l’écart. Non rassasiée, la Namibie profitera même, quelques secondes avant la fin du match, d’une pénalité jouée rapidement afin de creuser encore plus ce score fleuve (36-0).

Malgré ce lourd revers, tout n’est pas encore perdu pour le Kenya et les supporters qui ont fait le déplacement dans le sud de la France. À l’occasion d’un tournoi de repêchage où figureront une équipe européenne (Portugal), le finaliste du barrage "Amériques 2" (Etats-Unis ou Chili), ainsi que celle de l’Asie-Pacifique (Hong Kong ou Corée du Sud), les Kenyans auront une nouvelle chance de participer au Mondial.

En face, la Namibie prendra part à cette prestigieuse compétition pour la septième fois, elle qui n'a jamais réussi à dépasser les phases de poules. Au micro de Canal+, Johan Deysel a partagé sa satisfaction de pouvoir participer à la Coupe du monde avec sa nation: "C’était un bel affrontement, on a tout laissé sur le terrain pour se qualifier. C’est un honneur de participer à la Coupe du monde."