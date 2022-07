Top 14 : l'avenir de Penaud à Clermont est très incertain

L’ailier international de Clermont Damian Penaud, encore titulaire lors des deux derniers matchs du XV de France au Japon, sera en fin de contrat dans un an. Les grosses écuries du Top 14 souhaitent le recruter. La tendance est à un départ en 2023 mais son club espère encore le conserver.

Ce sera, à n’en pas douter, l’un des feuilletons des prochains mois à Clermont. L’ailier international Damian Penaud (25 ans, et qui a fêté sa 34e sélection ce samedi lors du second test-match remporté contre le Japon 20 à 15, une semaine après avoir signé ses 17eme et 18eme essais en Bleu) sera en fin de contrat à l’issue de la saison prochaine puisqu’il n’a pas trouvé d’accord avec ses dirigeants pour prolonger ces derniers mois.

Depuis le 1er juillet dernier, celui qui peut aussi jouer centre est libre de discuter concrètement avec les clubs désireux de le faire signer pour 2023. Et justement les plus grosses équipes du Top 14 sont désormais toutes sur les rangs pour s’attacher ses services. Selon les informations de RMC Sport, la tendance est bel et bien à un départ dans quelques mois, puisque le joueur aurait des envies d’ailleurs, mais Clermont n’a pas dit son dernier mot.

Clermont a pris du retard dans ce dossier

Sa prolongation devrait être même l’une des priorités du président Jean-Michel Guillon et du directeur du développement sportif Didier Retière, arrivé en avril, dans l’optique du projet "Clermont 2025". En Auvergne, où Penaud évolue depuis le début de sa carrière professionnelle lors de la saison 2015-2016, on veut y croire même si on est conscient du retard pris dans ce dossier. L’ASM, qui entend rejouer les premiers rôles à moyen terme, rêve de le conserver sur la durée, à l’image d’Aurélien Rougerie par le passé. Il faudra cependant se montrer très convaincant pour le retenir…

A un peu plus d’un an de la Coupe du monde, Penaud a encore confirmé lors de la tournée estivale (surtout lors du premier test) qu’il était toujours un élément indispensable chez les Bleus. "Damian, tout le monde le voit sur le terrain : c'est un joueur d'une dimension athlétique hors-normes, disait ainsi l’entraineur de l’attaque des Bleus Laurent Labit voilà quelques jours. Au fil du temps, il est aussi devenu un marqueur, un scoreur. Surtout, il a progressé sur le fait de dézoner, de se rendre disponible aux quatre coins du terrain. Dans la vie de tous les jours, il amène sa joie de vivre et son flegme. La pression glisse sur lui. Il a un côté détendu, relâché mais, quand arrive le match, il devient une tout autre personne."