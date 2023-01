Coupe du monde 2023: nouvelle enquête contre Atcher, les finances à la loupe

L'ancien patron de la Coupe du monde 2023, Claude Atcher, est visé par une nouvelle procédure pour "harcèlement moral", comme révélé ce jeudi par L'Equipe.

Après une enquête ouverte notamment pour trafic d'influence et corruption, l'ancien patron de la Coupe du monde de rugby 2023, Claude Atcher, est désormais visé par une autre procédure, pour "harcèlement moral", une succession d'affaires qui pèsent sur l'organisation de l'événement-phare de l'année sportive 2023 en France. Cette enquête pour "harcèlement moral" a été révélée par le journal L'Equipe jeudi, qui avait déjà détaillé en juin par le menu le "management par la terreur" du directeur général du groupement d'intérêt public (GIP) d'organiser la compétition (8 sept-28 oct).

Saisie par l'exécutif, l'inspection du Travail a rendu son rapport et l'enquête préliminaire pour "harcèlement moral" a été ouverte le 29 novembre 2022 après un signalement de la Direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (Drieets) et confiée à la Brigade de répression de la délinquance aux personnes (BRDP), a précisé le parquet jeudi. Claude Atcher, figure du monde du rugby français, avait été d'abord mis à pied à titre conservatoire à la fin de l'été 2022, suite un rapport du comité d'éthique du GIP, puis débarqué en octobre. En réaction à ces accusations, ses avocats avaient fait savoir fin novembre à l'AFP que Claude Atcher s'estimait victime "d'un acharnement judiciaire et médiatique" et qu'il saisissait les prud'hommes au sujet de la rupture de son contrat.

Atcher se plaint de ne pas avoir été reçu par l'inspection du Travail

Les enquêtes, d'abord administratives et maintenant judiciaires, s'amoncellent. Dans un communiqué transmis à l'AFP jeudi, il s'est "félicité de l'ouverture d'enquêtes" qui lui permettront de "rétablir un semblant d'équilibre" se plaignant notamment de ne pas avoir été reçu par l'inspection du Travail malgré des "demandes répétées".

Claude Atcher est aussi la cible d'une enquête du Parquet national financier pour favoritisme, trafic d'influence, corruption à la suite d'un signalement conjoint de l'inspection générale des finances et de l'inspection générale de l'éducation. Dans le viseur: "les marchés passés", "la billetterie" et "les véhicules mis à disposition" de Claude Atcher. Plusieurs sources avaient aussi affirmé ces derniers mois à l'AFP qu'il y avait un "souci" sur le programme Campus 2023, programme phare d'apprentissage mis en avant par les organisateurs. D'après le rapport de l'inspection des finances cité par l'enquête de L'Equipe de jeudi, d'abord ce programme sera "déficitaire" et ensuite la mission "ne peut exclure" que "le montage financier initial de l'opération ait pu conduire à des malversations". Le GIP, dans lequel la Fédération française de rugby (FFR) est majoritaire à plus de 60% et l'État minoritaire, a affirmé jeudi qu'il entend "sécuriser l'organisation du tournoi".