Coupe du monde de rugby 2023: une pétition se bat pour maintenir la présence des chorales d'enfants dans les stades

Des milliers d'enfants qui travaillaient sur ce projet d'envergure sont finalement privés d'aller chanter les hymnes des sélections engagées sur les pelouses de la Coupe du monde de rugby.

L’opération La Mêlée des Chœurs devait permettre à 7000 enfants, du CM1 à la Terminale, de se produire dans des stades combles en ouverture des matches de la Coupe du monde de rugby 2023 (du 8 septembre au 28 octobre 2023), organisée en France. A travers toute la France, les enfants, engagés dans ce projet au côté de leurs enseignants, avaient pour mission d’interpréter en direct les hymnes des sélections nationales engagées dans la compétition.

Ils travaillent d’arrache-pied pour cela, et ce depuis plusieurs mois, mais ils ont appris une mauvaise nouvelle au détour d’un mail récemment. Une bonne partie du dispositif a dû être annulé. Dans un courriel signé de la main de Jacques Rivoal et Julien Collette, président et directeur général du comité d’organisation, et révélé par Le Parisien, les équipes éducatives ont appris, impuissantes, le sérieux coup de rabot donné à ce projet.

La pétition dénonce "une injustice"

Le Comité d’organisation indique ne pas avoir été tenu au courant des modalités pratiques d’un projet qui, affirment-ils, n’a jamais été présenté à World Rugby, pourtant chargé d’encadrer le déroulement de la compétition. Résultat des courses, si le projet est maintenu, il a été amendé: il n’y aura finalement plus de chorales sur les pelouses de Lille, Nantes, Saint-Etienne, Lyon, Bordeaux, Toulouse et Nice. Le nombre de chorales prévues est passé de 300 à 170, la plupart étant réservées aux rencontres majeures, dont le match d’ouverture entre l’équipe de France et les All Blacks, au Stade de France. Les raisons invoquées ? La qualité des pelouses à préserver, et une sono défaillante. Les enfants qui devaient initialement se produire dans un stade devront finalement enregistrer leur version des hymnes en studio à partir du mois de mai. Le Comité d’organisation s’est excusé, mais la décision ne passe pas auprès des encadrants.

Une pétition a ainsi été créée "pour que la Mêlée des Chœurs ne devienne pas le malaise des cœurs". "Ensemble, mobilisons-nous pour faire connaître l'injustice qui est faite à nos enfants, écrivent les signataires. Est-ce cela, les valeurs portées par le rugby ? Revenir sur la parole faite aux enfants, alors qu'eux-même ont signé un engagement par écrit d'aller jusqu'au bout ? Nous revendiquons le maintien de ce projet dans son ensemble, à savoir chanter en direct, sur la pelouse, à l'ouverture des deux matchs prévus pour chaque chœur. Et que nos enfants assistent aux deux matchs pour lesquels ils se sont impliqués tout au long de l'année !!" La pétition a recueilli 2000 signatures pour l'instant. Encore trop peu pour espérer qu'elle fasse infléchir la position de World Rugby.