La Coupe du monde 2023 en France déjà assurée de ne pas être déficitaire

Grâce au succès de la vente des billets, la Coupe du monde 2023 de rugby, qui aura lieu en France, ne sera pas déficitaire.

Plus de deux ans avant la tenue de la compétition, du 8 septembre au 28 octobre 2023 en France, la prochaine Coupe du monde de rugby est déjà assurée, grâce au succès de la billetterie, de ne pas être déficitaire, ont affirmé lundi ses organisateurs.

"On sait déjà aujourd'hui qu'on ne peut pas perdre d'argent", a déclaré Claude Atcher, directeur général du comité d'organisation, lors d'une conférence de presse à Toulouse.

"En aucun cas la Coupe du monde de rugby ne peut être déficitaire", a-t-il insisté. "C'est un confort, parce que livrer un événement quand vous avez une visibilité sur les recettes, c'est facile".

Cette "assurance budgétaire" est due au succès de la vente des billets, au-delà des attentes du comité d'organisation.

"Au départ, on avait prévu de vendre 260.000 billets sur toute l'année 2021. On a fait cinq fois plus", a indiqué M. Atcher, évoquant une "attente énorme" dans le monde entier.

Nouvelle phase de vente en octobre

Une nouvelle phase de vente débutera en octobre pour les 400 à 450.000 billets restants à destination du grand public. Elle concernera des "packs week-ends", ainsi que les billets pour les quarts de finale, dont la mise en vente a été avancée.

La moitié seulement des 110.000 billets réservés aux clubs de rugby français a en revanche trouvé preneur.

"C'est une population qui fait beaucoup de revendications, mais qui ne répond pas forcément au niveau du pourcentage de vente de billets", a regretté M. Atcher, selon lequel beaucoup de clubs préfèrent attendre le "dernier moment" ou espèrent les "obtenir gratuitement".