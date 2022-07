Mondial 2023 (qualifs africaines): Algérie et Kenya rêvent toujours d'une qualification

L'Algérie et le Kenya sont toujours en course pour se qualifier pour la Coupe du monde 2023 en France. Les deux sélections disputeront les demi-finales de la Rugby Africa Cup 2022 la semaine prochaine.

L'Algérie et le Kenya se sont qualifiés samedi à Aix-en-Provence pour les demi-finales de la Rugby Africa Cup 2022, dont le vainqueur sera qualifié pour la Coupe du monde 2023 en France. Dans le premier match disputé samedi à Aix-en-Provence, le Kenya a très facilement battu l'Ouganda 42-7. Les Kényans ont inscrit six essais transformés avant que l'Ouganda, en toute fin de match, ne sauve l'honneur avec son seul essai.



Bonne nation de rugby à VII, le Kenya affrontera mercredi pour une place en finale l'Algérie, qui a eu un peu plus de mal à prendre le meilleur sur le Sénégal (35-12), toujours à Aix. Dès le début du match, les Sénégalais ont pourtant été sanctionnés d'un carton jaune et d'un essai de pénalité, puis ont été définitivement réduits à 14 en milieu de première période, le 3e ligne Lamine Sylla étant exclu pour un placage dangereux.

Le vainqueur sera dans le groupe de la France

Mais l'Algérie a également été beaucoup pénalisée et a ainsi permis au Sénégal de longtemps rester dans le match (13-12 à l'heure de jeu). En fin de match cependant, les Algériens ont profité de la fatigue adverse et ont finalement inscrit trois essais supplémentaires pour s'imposer plus largement.



L'autre demi-finale, également disputée mercredi, mettra aux prises la Namibie, grande favorite du tournoi, et le Zimbabwe. Le vainqueur final sera versé dans la poule A du Mondial-2023 (8 septembre - 21 octobre) en compagnie de la Nouvelle-Zélande, triple championne du monde, de la France, pays hôte, de l'Italie et de l'Uruguay.

Résultats de la Rugby Africa Cup:

. Quarts de finale



Samedi (à Aix-en-Provence):



Kenya - Ouganda 42 - 7



Algérie - Sénégal 35 - 12

Disputés vendredi (à Marseille):



Namibie - Burkina Faso 71 - 5



Zimbabwe - Côte d'Ivoire 38 - 11



. Demi-finales



Le 6 juillet:



(18h00) Kenya - Algérie, à Marseille



(21h00) Namibie - Zimbabwe, à Aix-en-Provence

. Finale



Le 10 juillet (21h00) à Aix-en-Provence