Rugby: humiliation historique pour les All Blacks avant d'affronter le XV de France au Mondial

Pour son dernier match avant d'affronter le XV de France en ouverture de la Coupe du monde, le 8 septembre, la Nouvelle-Zélande a subi ce vendredi la plus lourde défaite de son histoire face à l'Afrique du Sud (7-35), championne du monde en titre.

A 14 jours de l'ouverture de la Coupe du monde et d'un duel inaugural face à la France, les Néo-Zélandais ont concédé la pire défaite de leur histoire ce vendredi soir à Londres lcontre l'Afrique du Sud (7-35). La sélection kiwi a également perdu son deuxième ligne Scott Barrett, exclu et qui pourrait rater le début du Mondial en cas de suspension.



Les All Blacks, qui n'avaient jamais perdu par plus de 21 points d'écart, affronteront le XV de France le 8 septembre en ouverture du tournoi mondial. Le cadet des frères Barrett, exclu pour un coup d'épaule sur un déblayage dans un ruck après avoir écopé d'un carton jaune à la 17e, transformé en rouge par le 'bunker'. Sauf clémence suprise de la commission de discipline, Scot Barrett ne devrait pas jouer contre la France.

L'Afrique du Sud impressionne, les All Blacks en perdition

Ultime test avant la Coupe du monde en France (8 septembre - 28 octobre), cette rencontre intense et très engagée, sorte de finale avant l'heure et qui pourrait être l'un des quarts de la Coupe du monde, a tenu toutes ses promesses. Les Sud-Africains, plus que jamais candidats à leur propre succession, seront opposés à l'Ecosse lors de leur première rencontre du Mondial, un des sommets de la poule B, le 10 septembre à Marseille.



Avant la rencontre de ce soir à Twickenham, l'Afrique du Sud restait sur une écrasante victoire contre le Pays de Galles (52-16) le week-end dernier, tandis que le précédent match des All Blacks remontait au 5 août, et une courte victoire sur l'Australie (23-20). Les hommes en noir manquaient-ils de rythme ? Etaient-ils moins motivés que les Springboks, remontés comme des pendules depuis la dernière confrontation entre les deux nations, qui s'était soldée par une nette défaite sud-africaine (35-20) en juillet, lors du Rugby Championship ?

Roigard sauve l'honneur

Les All Blacks, qui avaient aligné à Londres leur équipe-type, ont pris l'eau dans tous les secteurs de jeu: en mêlée, en touche, en attaque, en conquête... Les champions du monde sud-africains, parmi lesquels le jeune centre Canan Moodie a brillé, ont survolé la rencontre de la tête et des épaules dès la première période, campant dans la moitié de terrain de leurs adversaires et les poussant à la faute. Les Néo-Zélandais ont notamment été coupables de sept fautes en dix-sept minutes.

Après le premier carton jaune de Scott Barrett, un deuxième du capitaine Sam Cane (16e), les All Blacks, à 13 contre 15, ont logiquement subi, sans leur jeu flamboyant. Les Sud-Africains en ont évidemment profité pour marquer, par leur charismatique capitaine Siya Kolisi, revenu de blessure à temps pour disputer le Mondial (7-0, 18e), puis par leur ailier et jeune promesse Kurt-Lee Arendse, après une interception (14-0, 34e).



Pendant ce temps, les Néo-Zélandais ont semblé totalement dépassés, accumulant les malchances ou les erreurs: leur demi d'ouverture Richie Mo'unga a raté une pénalité pourtant facile et un essai de Will Jordan a été refusé pour un en-avant juste avant la pause.



Au retour des vestiaires, la domination sud-africaine s'est faite encore plus forte, avec un troisième essai du talonneur Malcolm Marx (21-0, 42e), un quatrième de son remplaçant Bongi Mbonambi (28-0, 59e) puis un dernier essai du troisième ligne Kwagga Smith (35-0, 67e). Pour sauver l'honneur, le jeune demi de mêlée remplaçant Cameron Roigard a inscrit le seul essai néo-zélandais en fin de rencontre (35-7, 71e).