Rugby: le sélectionneur de l'Australie Eddie Jones dégoupille complètement face à la presse

Eddie Jones, sélectionneur de l’Australie, s’est emporté contre les journalistes pour leur scepticisme sur les chances des Wallbies lors de la prochaine Coupe du monde en France. Il les a même invités à se donner des "uppercuts" avant de monter dans l’avion pour l’Europe.

La sélection australienne de rugby s’est envolée vers l’Europe dans un climat orageux, ce jeudi. Le sélectionneur Eddie Jones s’est emporté contre les journalistes lors d’un point-presse organisé à l’aéroport de Sydney avant de décoller à trois semaines de la Coupe du monde en France (9 septembre-28 octobre). Et à peu près tous les sujets l’ont énervé.

"Merci pour la pire conférence de presse que j'ai jamais eue"

Jones, nommé sur le banc en janvier dernier, s’est d’abord agacé d’une question sur l’absence de la liste de 33 joueurs pour le Mondial de son ouvreur Quade Cooper… qu’il n’a pas réussi à contacter directement pour lui annoncer la nouvelle. "Je ne sais pas pourquoi vous revenez à cela et cela reflète probablement le rugby australien, a-t-il lancé. Nous devons avancer. Nous nous tournons vers une Coupe du monde avec une belle équipe jeune et vous parlez toujours de joueurs que nous n'avons pas sélectionnés. J'ai essayé de l'appeler, mec. C'est tout ce que je peux faire. Si je les appelle et qu'ils ne rappellent pas, que voulez-vous que je fasse? Que voulez-vous que je fasse? Dites-moi. Eh bien, pourquoi continuer à poser des questions à ce sujet?"

Coiffé d’un chapeau Akubra dans le cadre du code vestimentaire de l'équipe, le sélectionneur a enchaîné les attaques en dénonçant le scepticisme ambiant sur les chances australiennes au Mondial. Pendant une dizaine de minutes, il a défendu le rajeunissement de son effectif. "Ce que vous devez comprendre, c'est que ce que nous avons eu ici au cours des huit dernières années n'a pas été assez bon, a-t-il lancé. Je sais ce qui ne va pas avec le rugby australien et une partie d'entre vous est le problème parce que vous êtes tellement négatif à propos de tout."

Dans quels domaines l'Australie a progressé depuis son arrivée? "Rien mon pote, nous sommes horribles"

"OK, alors nous partons pour une Coupe du monde et vous pensez que nous ne pouvons pas gagner, a-t-il poursuivi. Vous pensez que le processus de sélection est mauvais parce que les joueurs se sont plaints, alors je m'en excuse. Nous allons y aller et faire de notre mieux, les garçons. Si vous n'avez rien de positif à dire, ne demandez pas s'il vous plaît."

L’ancien sélectionneur du Japon et de l’Angleterre (où il s’est fait virer de son poste en décembre 2022) a concédé quatre défaites en autant de rencontres en Rugby Championship depuis son retour sur le banc des Wallabies. Son équipe doit disputer un dernier match de préparation face à la France, le 27 août (17h45 au Stade de France). Les Wallabies défieront ensuite la Géorgie, les Fidji, le pays de Galles puis le Portugal en phase de poule de la compétition.

Invité à donner son analyse sur les progrès de son équipe depuis son arrivée, Jones a explosé. "Rien mon pote, nous sommes horribles, vous savez que nous sommes horribles, dites-nous simplement que nous sommes horribles et nous prouverons que vous avez tort. Je peux sentir cette négativité m'envahir, je dois me laver les gars parce que ça me colle à la peau. Les gars, nous avons une jeune équipe ici et ils vont faire des vagues en France. Merci pour la pire conférence de presse que j'ai jamais eue dans le monde du rugby. La pire conférence de presse. Bravo les garçons, c'est le pire que j'ai jamais vu. Le pire que j'aie jamais vu."

Il a donné le coup de grâce en réponse à une question sur le traditionnel chapeau qu’il arborait. "Oh, vous avez deviné que ce sont des Akubras? Ils sont australiens, mon pote. Oubliez ça les garçons. Vous devriez vous donner des uppercuts, les gars." Les Bleus peuvent s’attendre à une équipe particulièrement remontée dans dix jours pour leur dernière répétition avant le Mondial.