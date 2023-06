XV de France: Galthié confirme que Haouas ne jouera pas le Mondial après sa condamnation pour violences conjugales

Fabien Galthié a profité d'une conférence de presse du XV de France pour préciser sa position au sujet de Mohamed Haouas. Le sélectionneur des Bleus a confirmé qu'il n'appellerait pas le pilier de Montpellier pour le Mondial 2023 après sa condamnation pour violences conjugales.

Les images de Mohamed Haouas en train de frapper sa compagne ont choqué le monde du rugby ces dernières semaines. Condamné pour violences conjugales, le pilier de Montpellier et de l'équipe de France a vu son futur s'assombrir. Si Clermont a annoncé qu'il ne signerait finalement pas au club la saison prochaine, l'avant sera aussi privé de la Coupe du monde 2023 (du 8 septembre au 28 octobre) avec les Bleus. Fabien Galthié a confirmé ce choix mercredi lors d'un point presse du XV de France.

"Ma position? Très simple. La semaine dernière ou la semaine précédente lorsqu’il est sorti de prison, je l’ai appelé, je l’ai écouté et je lui ai annoncé qu’il ne serait pas sélectionné, a estimé le technicien tricolore. Très simple. Il m’a répondu qu’il comprenait. Il m’a répondu qu’il s’excusait auprès des joueurs et auprès du staff."

Galthié: "Pas une bonne nouvelle pour nous non plus"

Membre du groupe tricolore depuis quelques années, Mohamed Haouas y a alterné les temps forts et les périodes compliquées. Présent chez les Bleus lors du Tournoi des VI Nations 2023, le pilier de 29 ans pouvait logiquement prétendre à une place dans l’effectif pour la prochaine Coupe du monde. Ses déboires personnels en ont décidé autrement et Fabien Galthié a tranché.

"Je n’ai pas sondé mes joueurs mais j’ai beaucoup parlé avec eux. On a beaucoup parlé, on a eu besoin de parler, a encore révélé le sélectionneur tricolore ce mercredi en marge du rassemblent à Marcoussis. On a eu besoin d’échanger. Je garderai pour nous le contenu, cela reste quand même intime mais je vais en rajouter un peu plus. Ce n’est pas une bonne nouvelle pour lui et ce n’est pas une bonne nouvelle pour nous non plus."

Galthié ne pense pas à l’après-Mondial pour Haouas

Privé de la Coupe du monde cet automne, Mohamed Haouas n’est pourtant pas exclu définitivement de l’équipe de France malgré condamnation pour violences conjugales. Sans lui ouvrir véritablement la porte pour le futur, Fabien Galthié a insisté sur le fait qu’il était uniquement concentré sur la préparation de la compétition à venir.

"Je suis très précis. Aujourd’hui la compétition qui nous intéresse, et on est focus sur une seule compétition, c’est la préparation de la Coupe du monde et la Coupe du monde, a finalement lâché le sélectionneur des Bleus. Je ne vois pas au-delà."

3919: le numéro de téléphone pour les femmes victimes de violences. Le "3919", "Violence Femmes Info", est le numéro national de référence pour les femmes victimes de violences (conjugales, sexuelles, psychologiques, mariages forcés, mutilations sexuelles, harcèlement...). C'est gratuit et anonyme. Il propose une écoute, informe et oriente vers des dispositifs d'accompagnement et de prise en charge. Ce numéro est géré par la Fédération nationale solidarité femmes (FNSF).