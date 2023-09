XV de France: Macron rencontre les Bleus à quatre jours du début de la Coupe du monde

Président de la République, Emmanuel Macron se rendra ce lundi à Rueil-Malmaison pour rencontrer les joueurs et les membres du staff du XV de France, à quatre jours du début de la Coupe du monde.

Le XV de France a l'habitude de recevoir la visite de personnalités avant ses grands rendez-vous. Ce lundi, à quatre jours du début de la Coupe du monde de rugby, c'est le Président de la République qui se rendra au camp de base des Bleus, à Rueil-Malmaison.

Avant un Mondial organisé à domicile, Emmanuel Macron vient pour "apporter son soutien et celui de tout le pays aux joueurs et au staff de l’équipe de France." Le chef de l'Etat arrivera sur place aux alentours de 13 heures et déjeunera ensuite en compagnie des joueurs et des membres du staff.

Le choc face à la Nouvelle-Zélande ce vendredi

Pour rappel, l'équipe de France a rendez-vous ce vendredi (21h15) au Stade de France pour le match d'ouverture du Mondial face à la Nouvelle-Zélande. Les joueurs de Fabien Galthié continueront ensuite leur phase de groupes à Lille, pour un match face à l'Uruguay le 14 septembre.

Le XV de France devra également défier la Namibie au Vélodrome, à Marseille, le 21 septembre. Enfin, la phase de groupes se terminera avec une affiche le 6 octobre contre l'Italien, au Groupama Stadium à Lyon. Les Bleus, qui visent à décrocher un premier titre mondial, espèrent disputer la finale qui aura lieu le 28 octobre.

Début août, Yannick Noah s'était lui aussi rendu au camp de base du XV de France, pour partager son expérience de sportif avec le groupe bleu. En novembre 2021, avant la victoire face à la Nouvelle-Zélande, l'acteur Jean Dujardin avait également passé un moment privilégié avec les Bleus.