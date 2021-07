Covid: des joueurs fidjiens opposés au message pro-vaccin sur les maillots

Certains internationaux fidjiens se sont opposés à la volonté du gouvernement de voir figurer sur leur maillot un slogan pour la vaccination contre le Covid, lors du test-match contre la Nouvelle-Zélande samedi à Dunedin.

Le souhait du gouvernement fidjien de faire figurer sur les maillots de son équipe de rugby un message pro-vaccin s'est heurté au refus des joueurs, a expliqué le sélectionneur Vern Cotter après le test-match contre la Nouvelle-Zélande (57-23), samedi à Dunedin.

Avant la rencontre, la fédération fidjienne de rugby avait annoncé que les maillots porteraient l'inscription "Vacciner les Fidji", alors que l'île du Pacifique lutte pour contenir l'épidémie de Covid-19.

Cotter: "Un sujet délicat pour certains"

Un fort sentiment anti-vaccin existe aux Fidji, où le Premier ministre Frank Bainimarama a averti qu'il rendrait la vaccination obligatoire pour les travailleurs en appliquant la politique du "no jabs, no job", soit "pas de vaccin, pas de travail". Vern Cotter a déclaré que le problème était "complexe" et que la décision de remplacer le nom du sponsor par un message pro-vaccination avait été prise sans grande concertation.

"C'est un sujet délicat pour certains", a encore dit l'entraîneur néo-zélandais. "Il était donc probablement préférable d'avoir un maillot sans inscription à ce stade et de réfléchir à la meilleure manière de communiquer sur le sujet." Les Fidji ont perdu 57 à 23 contre les All Blacks.