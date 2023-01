Crise à la FFR: "Le comité directeur doit prendre ses responsabilités" et démissioner, demande cet opposant à Laporte

Olivier Milles, président du RC Jacou et soutien de Florian Grill, se félicite du résultat du référendum. Il espère maintenant que le comité directeur de la FFR va démissionner vendredi pour permettre la tenue de nouvelles élections au mois de mars prochain.

On vient d’apprendre le résultat du référendum. Les clubs ont décidé de voter non au maintien de Patrick Buisson en tant que président, est-ce que c’est une première victoire ?

Oui même si le terme victoire il faut le prendre avec des pincettes et garder énormément d’humilité. Il y a deux enseignements avec ce vote: une grosse mobilisation des clubs, près de 90% de participation en terme de voix et le deuxième enseignement c’est que c’est très serré et donc ça c’est plutôt attristant. Le rugby n’a jamais été aussi "séparé, divisé" en deux familles. Et nous froidement, on est encore un peu interpellé que 49% des voix qui soutiennent l’équipe en place vu ce qui s’est passé et vu l’enchaînement des affaires. Au moins les clubs ont pris la parole. Et malgré la Coupe du monde, toutes les peurs brandies par l’équipe en place, les clubs ont réclamé d’avoir un vrai temps démocratique, projet contre-projet.

Avez-vous la garantie que des élections vont avoir lieu prochainement où l’équipe en place peut proposer un autre président?

Au départ, ils pouvaient présenter d’autres candidats présidents délégués parmi les vice-présidents. Mais le communiqué de la fédération dit que le comité directeur se réunira vendredi à Marcoussis et décidera en présence de la ministre des sports des suites à donner à cette consultation. Et Patrick Buisson avait confirmé dans ses différentes interventions qu’il n’empilerait pas les candidatures de présidents délégués. Vraisemblablement, le comité directeur doit prendre ses responsabilités et permettre une élection générale. Dans les statuts de la FFR, s’il y a démission du comité directeur, les élections peuvent se faire en six semaines soit mi-mars. C’est relativement raisonnable, cela offrirait un mois et demi de campagne, projet contre projet et de redonner une légitimité à l’équipe en place.

Comment va se dérouler la journée de vendredi à Marcoussis?

Le comité directeur se réuni vendredi au lendemain du référendum. Il y a une quarantaine de membres élus en 2020 : une trentaine d’élus Laporte, 9 élus d’ovale ensemble et 2 représentants de la LNR. La ministre des sports s’est invitée au comité directeur. Elle n’a pas la prérogative de pouvoir exiger la démission d’un comité directeur ou d’un président de fédération. Elle viendra faire part de son point de vue. Le comité directeur, élu par les clubs, doit prendre ses responsabilités et écouter le message donné. La seule façon de redonner de la crédibilité c’est une démission du comité directeur.