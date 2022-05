XV de France féminin: Gaëlle Mignot et David Ortiz intègrent le staff

L'encadrement du XV de France féminin se densifie avec la nomination de Gaëlle Mignot, ancinne capitaine des Bleues, et de David Ortiz, ancien entraîneur des avants d'Agen.

Deux nouveaux entraîneurs-adjoints ont été nommés dans l'encadrement du XV de France féminin, à moins de cinq mois de la Coupe du monde qui se déroulera en Nouvelle-Zélande (8 octobre - 12 novembre), a annoncé mercredi la Fédération française de rugby. Gaëlle Mignot, ancienne capitaine des Bleues, victorieuses du Grand Chelem en 2014, sera "en charge de la mêlée et des attitudes au contact", tandis que David Ortiz, ex-entraîneur des avants d'Agen (Pro D2), s'occupera "de la touche et de la défense", précise la FFR dans un communiqué.

Les Bleues visent le titre mondial

Ces nominations ont pour "ambition de créer les bonnes conditions de performance" pour les Bleues, à l'approche du Mondial 2021, décalé à l'automne 2022 en raison de la pandémie de Covid-19, ajoute la Fédération. Mignot et Ortiz seront placés sous la direction d'Annick Hayraud, manageuse du XV de France féminin depuis 2016, et Thomas Darracq, responsable sportif des Bleues. Tous deux remplacent les actuels entraîneurs-adjoints Samuel Chérouk, en charge de la conquête et des tâches spécifiques, et Stéphane Eymard (attaque).

Ces nominations s'inscrivent dans un contexte particulier pour les Bleues, qui ont terminé à la deuxième place du Tournoi des six nations féminin, battue par l'Angleterre (24-12) à Bayonne le 30 avril dernier, lors de la dernière journée de la compétition. Les coéquipières de Gaëlle Hermet étaient pourtant bien parties pour s'octroyer le Grand Chelem, leur premier depuis 2018.

Mais l'équipe de France féminine, sur une bonne dynamique après une superbe tournée d'automne, dont deux succès contre les "Black Ferns" néo-zélandaises, championnes du monde en titre, ont déchanté face aux "Red Roses", en tête du classement mondial World Rugby et grandes favorites de la Coupe du monde. Les Bleues, médaillées de bronze au Mondial 2017, pointent désormais à la quatrième place mondiale. Elles retrouveront les Anglaises en phases de poules de la Coupe du monde, au Northland Events Centre à Whangarei le 15 octobre prochain.