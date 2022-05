Rugby: le Mondial 2027 aura lieu en Australie, les Etats-Unis accueilleront l'édition 2031

World Rugby a officialisé ce jeudi l'attribution des Coupes du monde 2027 et 2031, respectivement à l'Australie et les Etats-Unis. Les deux pays accueilleront aussi les éditions féminines, en 2029 et 2033 alors que l'Angleterre sera le pays hôte en 2025.

Réunis à Dublin cette semaine, les dirigeants de World Rugby ont officialisé ce jeudi les pays hôtes des prochaines Coupes du monde. Si la France organisera l'échéance l'an prochain, l'Australie sera le pays hôte en 2027 et les Etats-Unis organiseront leur premier Mondial masculin en 2031.

L'Australie et les Etats-Unis accueilleront aussi le Mondial féminin

Il s'agira du deuxième Mondial organisé pour l'Australie après une l'édition 2003. "La confirmation de la Coupe du monde de rugby en Australie marque le début d'une décennie exceptionnelle pour le rugby international dans le pays, avec les Jeux Olympiques, les Jeux du Commonwealth et l'accueil des British and Irish Lions", a indiqué le communiqué de World Rugby, alors que l'Australie accueillera aussi l'édition féminine en 2029.

Par ailleurs, l'Angleterre a récupéré l'organisation de la Coupe du monde féminine 2025 les Etats-Unis accueilleront aussi la compétition féminine, en 2033, dans le "cadred'un plan de développement long terme". World Rugby a souligné également "l'incroyable essor essor du rugby féminin en Angleterre", qui encourage "les jeunes à pratiquer le rugby".

La candidature américaine avait été soutenue par le président Joe Biden, qui avait envoyé fin avril une lettre à World Rugby. "USA Rugby va maintenant s'aventurer dans une nouvelle ère et s'assurer que le tournoi le plus prestigieux de ce sport soit un tremplin pour susciter un enthousiasme et une passion durable pour le rugby d'un océan à l'autre", a commenté Ross Young, le directeur général de la Fédération américaine.

"Le Conseil de World Rugby a validé un nouveau modèle d'organisation de la Coupe du monde de rugby basé sur le partenariat permettant de concrétiser les opportunités de croissance du rugby, a poursuivi le communiqué. Ce dernier vise à fournir de la certitude dans l'accueil des COupes du monde de rugby et à stimuler le développement du rugby à l'échelle mondiale en touchant plus de fans et en trouvant de nouvelles sources de revenus pour accroître les investissements dans le sports."