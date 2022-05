Rugby: Alldritt et Dupont en course pour le titre de meilleur joueur européen

Grégory Alldritt et Antoine Dupont figurent dans la liste des cinq joueurs nommés pour le titre de meilleur joueur européen de l'année, a annoncé mardi l'EPCR.

Le troisième ligne de La Rochelle Grégory Alldritt et le demi de mêlée de Toulouse Antoine Dupont figurent dans la liste des cinq joueurs nommés pour le titre de meilleur joueur européen de l'année, a annoncé mardi l'EPCR, organisateur des Coupes d'Europe de rugby.



Les deux Français sont en concurrence avec trois internationaux de la province irlandaise du Leinster: les troisièmes lignes Caelan Doris et Josh van der Flier ainsi que l'ailier James Lowe. Alldritt retrouvera les Irlandais en finale de la Coupe d'Europe le 28 mai à Marseille. Dupont, tenant du titre, a lui été éliminé avec Toulouse par cette même province irlandaise en demi-finale (40-17).

La Rochelle à la recherche de son premier titre

Le capitaine et star des Bleus avait été désigné l'an dernier meilleur joueur européen, une première pour un joueur français. Le nom de son successeur sera dévoilé à l'issue de la finale. Une liste initiale de quinze noms a été réduite à cinq par un jury d'experts composé de consultants, dont le Français Dimitri Yachvili et le Sud-Africain Bryan Habana, et un vote du public.

La Rochelle disputera sa deuxième finale de Coupe d'Europe de rang, sa troisième européenne après sa défaite en 2019 contre Clermont en Challenge européen. Les Maritimes n'ont encore jamais remporté de titre.