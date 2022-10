XV de France: l'ancienne internationale Aïda Ba est morte, à 39 ans

La Fédération française de rugby a salué ce mardi la mémoire de l’ancienne joueuse Aïda Ba décédée des suites d’un cancer du sein à seulement 39 ans.

Le rugby français est en deuil ce mardi. Via un message partagé sur ses réseaux sociaux, la Fédération française a annoncé la mort de son ancien internationale Aïda Ba. L'ex-troisième ligne tricolore, qui avait contribué à la quatrième place des Bleues lors du Mondial 2010, s'est éteinte à la suite d'un cancer du sein.

Une triste nouvelle qui intervient quelques jours après le début d'Octobre rose, la campagne destinée à sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein et à récolter des fonds pour la recherche.

"Aïda c'était la patronne"

Le club de l'AC Bobigny 93 Rugby, où Aïda Ba a évolué de nombreuses saisons, lui a rendu un vibrant hommage dans un message posté sur Facebook ce mardi. Un bel adieu pour honorer la mémoire d'une ancienne joueuse des Louves présentée comme souriante et dotée d'une grosse force de caractère.

"IN MEMORIAM. Aïda, Aïdou, c’était la famille, la Fameute. Elle aurait bien aimé ce nom #Fameute. Aïda, tu portes si bien ce nom. On pourrait croire que le grand maître a écrit son Opéra pour toi tant sa musique te correspond, pleine de joie, de force, d’amour, de violence. Tu le portes si bien. Oui, tu as été une récompense pour nous toutes et tous, a salué le club de Seine-Saint-Denis. Notre cœur saigne, du rouge et du noir, les couleurs de ce maillot que tu as tant porté. Ce maillot que tu portais si haut sur le terrain, dans l’hexagone et dans le monde, que tu as donné envie à plusieurs générations de te suivre. Aïda c'était la patronne, tu la voyais de loin, tu l'entendais de loin et tu la respectais."

Afin de l'accompagner dans son dernier voyage, le club de Bobigny a mis en place une cagnotte en ligne. Un joli moyen de rappeler que c'est toute la famille du rugby français qui pleure un de ses membres.

"Elle était une capitaine exemplaire, toute l’équipe la suivait, même au bout du monde. Telle une cheffe de meute, elle savait mener ses troupes durant les 80 minutes de combat, jusqu’à la victoire. Elle aura tout connu avec les Louves, les montées successives jusqu’au plus haut niveau, des finales à n’en plus finir… et ne jamais soulever le bouclier. Ce fut la première Louve à être sélectionnée et à porter le maillot bleu, a encore indiqué le club de la banlieue parisienne sur les réseaux sociaux. Tu laisses toute une famille qui, même si elle est répartie aux quatre coins de France, se sent orpheline et te pleure. Aïda tu es et seras à jamais dans nos cœurs mais aussi une force pour toutes celles qui portent et porteront ce maillot."