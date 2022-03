France-Angleterre: "Il a une haute estime de lui", Laporte répond aux provocations d'Eddie Jones

Invité des Grandes Gueules du Sport ce samedi sur RMC, à quelques heures du choc France-Angleterre dans le Tournoi des VI Nations, le président de la FFR Bernard Laporte a répondu au sélectionneur anglais Eddie Jones qui a annoncé "une bonne victoire" du XV de la Rose.

Leur objectif est simple : gâcher la fête. Ce samedi soir au Stade de France (21h), les Anglais comptent bien priver les Bleus de leur premier Grand Chelem depuis 2010 et sauver en partie leur Tournoi des VI Nations. Le très critiqué Eddie Jones a donné le ton tout au long de la semaine : "On a battu la France lors de nos deux derniers matchs donc on sait comment les prendre. Si vous voulez battre la France, il faut plus et mieux jouer au pied qu'eux, c'est la première chose. Ensuite, il faut se battre plus qu'eux, notamment autour des rucks. Enfin, il faut empêcher Antoine Dupont de s'exprimer." Voilà pour la théorie. Dans les faits, le XV de la Rose reste il est vrai sur deux succès devant les hommes de Fabien Galthié : 22-19 après prolongation lors de la Coupe d'automne des nations 2020 et 23-20 quelques mois plus tard dans le Tournoi.

>> Les podcasts des Grandes Gueules du Sport

Les Français le savent bien, il faut toujours se méfier de ce rival historique, encore plus quand il est touché dans son orgueil. Sûr de lui, le sélectionneur Eddie Jones a même promis "une bonne victoire" aux supporters anglais. Pas de quoi déstabiliser Fabien Galthié, qui n’a pas voulu nourrir ce jeu des petites phrases : "Le rendez-vous c’est samedi soir au Stade de France. Nous (les sélectionneurs et le staff) ne jouons pas. Nous accompagnons la préparation, nous la dirigeons. Nous serons prêts à répondre." Une réaction appréciée par le président de la Fédération française de rugby, Bernard Laporte, qui était l’invité des Grandes Gueules du Sport sur RMC.

"Eddie Jones ne déstabilise plus rien"

"Je le connais par cœur Eddie Jones, a-t-il commenté. Il sort des phrases fracassantes à chaque match. Rappelez-vous il y a deux ans, il avait dit qu’ils allaient passer les Français à la débosseleuse, qu’ils allaient les démonter. Ils ont perdu le Tournoi mais ils viennent pour empêcher la France de le gagner. Il a envie qu’on parle de lui. On le connaît par cœur, il a une haute estime de lui. Ça fait sourire. La réponse de Fabien est bien. On n’est pas dans cette mentalité de dire des choses comme ça." S’il estime que "tout n’est pas faux" dans les propos d’Eddie Jones ("Ils ont fait un match extraordinaire à 14 contre l’Irlande"), Bernard Laporte a rappelé que les Bleus n’avaient "pas besoin de ses commentaires pour savoir que l’Angleterre a une équipe de qualité".

"Tout ça c’est du buzz, a-t-il insisté. Les joueurs connaissent les Anglais et savent bien que la partie ne va pas être simple. A l’époque, on ne rencontrait les Anglais que lors des matchs internationaux. Aujourd’hui, c’est terminé. Les joueurs se croisent tout le temps en club. Ça fait sourire, mais on ne se sert pas de ça dans un vestiaire (pour motiver), c’est terminé… A la remise des maillots je n’ai pas entendu un mot de Fabien sur ça. Et s’il l’avait fait, ça serait de la faiblesse de sa part. Eddie Jones se dit peut-être qu’il va les déstabiliser, il l’avait fait il y a deux ans quand le groupe était jeune, mais aujourd’hui il ne déstabilise plus rien."

Clin d’œil de l’histoire, le patron de la FFF a confirmé qu’il avait un temps pensé à Eddie Jones comme sélectionneur : "Il faisait partie des personnes que j’avais rencontrées pour entraîner l’équipe de France."