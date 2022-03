France-Angleterre: "Le rendez-vous, c’est samedi", Galthié répond à Eddie Jones

Fabien Galthié a pris la parole face à la presse ce jeudi, à deux jours du match entre la France et l’Angleterre en clôture du Tournoi des VI Nations. Le sélectionneur des Bleus entend se servir des déclarations d’Eddie Jones, le technicien anglais, pour motiver ses joueurs et aller chercher la victoire et le Grand Chelem.

Après douze ans d’attente, le XV de France rêve d’un nouveau Grand Chelem. Impressionnants depuis le début du Tournoi des VI Nations, les Bleus de Fabien Galthié devront finir le travail devant leur public du Stade de France ce samedi. Mais voilà, les Tricolores vont affronter leur meilleur ennemi anglais. Un XV de la Rose revanchard et qui ne peut plus gagner le titre mais souhaite finir en privant la France du sacre. Du côté d’Eddie Jones, on est convaincu de pouvoir empocher "une bonne victoire" lors du crunch et le sélectionneur anglais l’a clairement indiqué aux médias. De passage en conférence de presse ce jeudi, Fabien Galthié a répondu à son homologue.

"Effectivement nous entendons, nous sommes très attentifs à ce qu’il se dit autour de nous, a lancé le technicien avec un petit sourire au coin des lèvres. Nous ne fermons pas les écoutilles. Nous sommes dans un contexte et nous prenons soin de comprendre ce qu’il se passe autour de nous. Nous écoutons et notamment nos adversaires car nous étudions nos adversaires. Nous entendons ce qu’ils disent d’eux et de nous. Evidemment, cela contribue à notre travail de préparation, bien sûr."

Galthié: "Nous seront prêts à répondre"

Un peu à l’image de la rencontre contre l’Irlande où le capitaine du XV du Trèfle avait pris la parole en voulant rendre muet le Stade de France, les Bleus vont vouloir donner tort à Eddie Jones ce samedi soir dans l’enceinte dionysienne. "Le rendez-vous c’est samedi soir au Stade de France. Nous (les sélectionneurs et le staff) ne jouons pas. Nous accompagnons la préparation, nous la dirigeons. Et nous serons prêts à répondre."

Galthié et les Bleus se méfient d’une Angleterre blessée

Après avoir confirmé la composition de son équipe pour le grand match final du Tournoi des VI Nations, Fabien Galthié et Raphaël Ibanez ont également invité les joueurs tricolores à rester humbles avant cette rencontre face à un adversaire expérimenté. Même blessée, l’Angleterre peut faire mal. Mais c’est dit, les Bleus sont concentrés pour ce duel si particulier.

Fabien Galthié et Eddie Jones lors du Tournoi des VI Nations 2020 © Icon Sport

"Ce sont eux qui ont inventé le rugby. C’est sûrement la Fédération qui compte le plus de pratiquants avec l’Afrique du Sud. Il y a une culture rugby très forte et ancrée, a encore estimé le sélectionneur français face à la presse. Chez eux, tous les matchs se jouent quel que soit l’enjeu. Au Nord, il y a une équipe championne du monde, c’est l’Angleterre. Le dernier finaliste malheureux de la Coupe du monde c’est l’Angleterre d’Eddie Jones. L’Angleterre fait partie des quatre géants du rugby mondial. Avec la France maintenant."

Tel une finale, un match France-Angleterre cela ne se joue: cela se gagne. Et surtout quand le titre et le Grand Chelem se trouvent potentiellement au bout des 80 minutes d’affrontement.