France-Italie: "Les Bleus sont trop favoris", la mise en garde de Charvet avant le début des VI Nations

Le consultant RMC Sport Denis Charvet se méfie de l’étiquette de favoris qui colle aux joueurs de l’équipe de France avant leur entrée en lice dans le Tournoi des VI Nations face à l’Italie, dimanche (16h) au Stade de France.

Une victoire XXL face à la Nouvelle-Zélande, un jeu et un enthousiasme retrouvés, Antoine Dupont élu meilleur joueur du monde… En l’espace de quelques mois, un vent d’optimisme nouveau a soufflé sur le XV de France. Malgré une préparation perturbée par des nombreuses absences, notamment à cause du Covid, l’équipe de Fabien Galthié aborde le Tournoi des VI Nations avec confiance et un statut de favorite qui ne plait pas à tout le monde avant de défier l’Italie dimanche au Stade de France (16h).

"Un match compliqué à aborder"

"Aujourd’hui, la France est trop favorite, estime Denis Charvet, consultant RMC Sport. On ne connait pas encore le degré de forme de chacun. Le Covid impacte assez l’organisme. Ce sera forcément une équipe qui ne sera pas au top physiquement. Les Italiens ont dû préparer le match avec cette donnée-là. Ils vont essayer de s’accrocher le plus longtemps possible. On sait que c’est compliqué contre les Italiens durant une mi-temps, voire 60 minutes puis on déroule. Là, c’est un match compliqué à aborder. C’est le début du Tournoi dans un contexte délicat."

Et Charvet de conclure sur une note positive: "La seule bonne nouvelle c’est qu’il n’y a pas de jauge. Il y aura du monde, à peu près 70.000-80.000 personnes. On ne peut pas penser que l’équipe de France passera au travers ou perdra ce match."